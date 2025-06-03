الرئيس عون وصل إلى فندق فينيسيا للمشاركة في مؤتمر "الحكومة الذكية خبرات اغترابية من أجل لبنان"

وصل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى فندق فينيسيا، للمشاركة في مؤتمر "الحكومة الذكية: خبرات اغترابية من أجل لبنان"، الذي ينظمه "مجلس التنفيذيين اللبنانيين".