الرئيس عون من "مؤتمر الحكومة الذكية": اتخذنا قرار الدخول في عصر الرقمنة وبناء الجمهورية الرقمية

شارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مؤتمر "الحكومة الذكية: خبرات اغترابية من أجل لبنان"، وقال: "جئت لأطلب اليوم لتصبح الرقمنة في لبنان بعد نظر ولخير كل البشر ولقد اتخذنا قرارَنا لم يعدْ مقبولاً أنْ نظلَّ خارجَ العصر ولا على قارعةِ الحداثة ولا غرباءَ عن اقتصادِ الرقمنة".



واضاف " نريدُ من الحكومة الذكية خدمة كلِ مواطن ونريدُ للبنانَ أن ينفتح على الشراكاتِ الإقليمية والدولية وأن يكونَ مؤهلاً لاستثماراتٍ خارجية".



وتابع " بالعودة إلى معادلة الرقم والرقمنة في لبنان الكثيرُ من الأرقامٌ لكنْ القليلُ من الرَقمَنة فلنصحِّحِ هذه المعادلة ليعودَ وطنُنا ويظلَّ الرقمَ الصعب لنبني معا الجمهورية الرقمية".