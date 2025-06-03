"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة في الغازية وصيدا وخلدة وبرج البراجنة

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" في بيان، أن "جهازها لمكافحة التهريب نفّذ عمليات دهم في مناطق الغازية وصيدا وخلدة وبرج البراجنة، في إطار الجهود المتواصلة لضبط المصنوعات التبغية المهرّبة والمزوّرة".



وأوضحت أن "المداهمات أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهرّبة والمعسّل المهرّب والمزوّر والسجائر الإلكترونية والتنباك المستورد".



وأشارت الى أن "محاضر ضبط سُطِّرت بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".