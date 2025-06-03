أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال المختارة

أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على "إكس"، أن عطلا طرأ على سنترال المختارة، مما أدى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.



وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.