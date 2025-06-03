وزير المالية عقد في القاهرة اجتماعا مع نظيره المصري

عقد وزير المالية ياسين جابر الموجود في القاهرة، اجتماعاً مع وزير المالية المصري احمد كوشك، بحث معه في مجالات التعاون المشترك على المستوى الاقتصادي وسبل تعزيزه.