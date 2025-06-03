الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

METAC: شراكة إقليمية يقودها لبنان لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الشرق الأوسط

أخبار لبنان
2025-06-03 | 03:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
METAC: شراكة إقليمية يقودها لبنان لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الشرق الأوسط
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
METAC: شراكة إقليمية يقودها لبنان لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الشرق الأوسط

تقدم وزارة المالية للمهتمين لمحة موجزة عن Metac التابع لصندوق النقد الدولي، وعن  الدور الذي يؤديه، وماهية العلاقة التي تربط لبنان به منذ العام ٢٠٠٤. والذي تنعقد اعمال مؤتمره اليوم في القاهرة، والذي يترأس لجنته التوجيهية وزير المالية اللبناني ياسين جابر.

هو مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC): ويعتبر شريكاً أساسياً في دعم الإصلاحات الاقتصادية في المنطقة
تأسس مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC) في عام 2004 من قبل صندوق النقد الدولي (IMF) واتخذ لبنان موقعه، كجزء من شبكة المراكز الإقليمية التابعة له حول العالم. يهدف المركز إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تقديم الدعم الفني والتدريب وبناء القدرات في المجالات الاقتصادية الأساسية، بما يُمكّن هذه الدول من تنفيذ إصلاحات فعالة ومستدامة، وتحقيق استقرار مالي واقتصادي على المدى الطويل.

مجالات الدعم التي يقدمها METAC:

يركز المركز على تقديم الدعم في خمسة مجالات رئيسية تمثل ركائز الاستقرار الاقتصادي:

1. إدارة المالية العامة: دعم إعداد الميزانية، تحسين الإنفاق العام، وتعزيز الشفافية المالية.
2. إدارة الإيرادات: تطوير إدارات الضرائب والجمارك، وتحسين الامتثال الضريبي.
3. الإحصاءات الاقتصادية: رفع جودة ودقة البيانات الرسمية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
4. الرقابة المصرفية: تعزيز الأنظمة الرقابية وحماية الاستقرار المالي.
5. السياسات النقدية والمالية: تحسين أدوات السياسات النقدية وممارسات إدارة السيولة.

الدول الأعضاء في METAC:

يضم المركز عددًا من الدول الأعضاء، تشمل عادة: أفغانستان، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، السودان، سوريا، اليمن، والضفة الغربية وقطاع غزة. يعمل المركز بشكل وثيق مع هذه الدول لتحديد أولوياتها الوطنية وتقديم الدعم الفني المتخصص حسب احتياجات كل دولة.

أشكال الدعم وآليات العمل:

يقدم METAC مساعدته من خلال:

-بعثات ميدانية يشارك فيها خبراء دوليون للعمل مع المؤسسات الوطنية.
-ورش عمل إقليمية وتدريب مخصص لبناء قدرات الكوادر الفنية والإدارية.
-تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول الأعضاء من خلال فعاليات تعاونية.

وقد كان للمركز دورٌ مهم في دعم الدول التي تمر بظروف اقتصادية صعبة أو نزاعات، وساعدها في الحفاظ على مؤسساتها وبناء القدرات رغم التحديات.


اللجنة التوجيهية: ركيزة الحوكمة والمساءلة

تلعب اللجنة التوجيهية لمركز METAC دورًا محوريًا في توجيه أعمال المركز وضمان التزامه بأولويات الدول الأعضاء.

تكوين اللجنة ودورها، تتكون اللجنة من:

-ممثلين عن الدول الأعضاء في METAC
-ممثلين عن الدول والجهات المانحة
-صندوق النقد الدولي

تُشرف اللجنة على التخطيط الاستراتيجي لأنشطة المركز، وتُقرّ البرنامج السنوي للعمل، وتتابع تنفيذه لضمان فاعلية الدعم المُقدَّم. كما تعمل على تقييم الأداء ومراجعة الأثر، مما يضمن الشفافية والمساءلة، ويُعزز من الملكية الوطنية لبرامج الإصلاح.

أهمية اجتماعات اللجنة:
تعقد اللجنة التوجيهية اجتماعًا سنويًا يُعد منصة حوار مفتوحة بين الدول الأعضاء والجهات المانحة وخبراء صندوق النقد الدولي، حيث يتم خلاله:

-استعراض الإنجازات التي تحققت خلال العام السابق.
-مناقشة التحديات والدروس المستفادة.
-الاتفاق على أولويات العمل الفني للعام المقبل.


اجتماع اللجنة التوجيهية عام 2025 في جمهورية مصر العربية:
إن ان استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع هذه السنة تعكس التزام المنطقة المشترك بدعم الإصلاحات الاقتصادية وبناء القدرات الوطنية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
يشكل هذا الاجتماع فرصة مهمة لتسليط الضوء على قصص النجاح والتحديات المشتركة، كما يعكس الالتزام الإقليمي بدعم الإصلاحات الهيكلية وبناء القدرات المؤسسية كأولوية للتنمية المستدامة.


يُعد مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط (METAC) نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي والإقليمي في مجال بناء القدرات الفنية، وتُشكل اللجنة التوجيهية عنصرًا أساسيًا في ضمان فعالية هذا التعاون واستمراريته. ومن خلال الشراكة الوثيقة بين الدول الأعضاء، وصندوق النقد الدولي، والجهات المانحة، يواصل المركز دوره الحيوي في دعم استقرار ونمو اقتصادات المنطقة.

أخبار لبنان

شراكة

إقليمية

يقودها

لبنان

الإصلاحات

الاقتصادية

الشرق

الأوسط

LBCI التالي
عراقجي في بيروت: نأمل فتح صفحة جديدة مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل
وزير المالية عقد في القاهرة اجتماعا مع نظيره المصري
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-20

بيان توضيحي لشركة طيران الشرق الأوسط: هذا ما حصل مع طيار في مطار شارل ديغول

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-14

الرئيس التنفيذيّ لطائرات إيرباص التجارية يكرّم رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-27

السفير السعودي بحث مع وزير المالية في الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستثمار بين لبنان والسعودية

LBCI
صحف اليوم
01:11

لبنان يترقب حسم الموقف الأميركي بإعفاء أورتاغوس من مهامها (الشرق الأوسط)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:41

وزير الداخلية زار عوده: الإنتخابات البلدية في بيروت كانت مقبولة والمطلوب تفعيل العمل وخدمة الناس

LBCI
أخبار لبنان
07:10

شيخ العقل إلتقى الحجار مهنئًا بنجاح الإنتخابات البلدية والإختيارية

LBCI
أخبار لبنان
06:50

سلام عرض مع رئيس بعثة صندوق النقد للمفاضات الجارية واطلع من rebirth على مشروع انارة طريق المطار

LBCI
أخبار لبنان
06:45

لجنة الأشغال درست اقتراح قانون منح ترخيص الاسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين: إتفاق على اعادة الصياغة مع تعديلات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
01:11

لبنان يترقب حسم الموقف الأميركي بإعفاء أورتاغوس من مهامها (الشرق الأوسط)

LBCI
أخبار لبنان
05:47

لائحة "كلنا شكا" تطعن بنتائج الانتخابات البلدية

LBCI
آخر الأخبار
07:09

تعيين الوزير السابق علي حمية مستشارًا لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لشؤون إعادة الإعمار

LBCI
موضة وجمال
2025-05-31

ملكة جمال العالم لعام 2025... من تايلند!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

إضاءة صخرة الروشة في صرخة بيئية... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

لبنان تحت وطأة البلاستيك... حكاية قديمة تستدعي حلولًا فعالة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ملكة جمال لبنان ندى كوسا عادت إلى لبنان... ونصيحة منها لكل صبية تحلم بالتاج

LBCI
اقتصاد
13:32

مؤتمر يجمع خبراء دوليين وخبراء من الاغتراب لبحث سبل التحول الرقمي ينطلق الثلاثاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

بين وزير المال وصندوق النقد... لا انفاق من خارج الموازنة وللتدقيق في كل مؤسسات الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

ما بعد الإنتخابات البلدية: من التصويت إلى الرقابة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في السوق اللبنانية أدوية مزورة ومهربة ومغشوشة وصفحات تبيعك أونلاين…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

لقاء "بارد" في عين التينة بين بري وسلام.. وتشديد على التزام سلام بالبيان الوزاري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

بورصة دمشق تنطلق من جديد: سوريا تعود إلى الخارطة المالية الإقليمية والدولية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
04:22

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 03-06-2025

LBCI
موضة وجمال
08:40

بعد تمثيل وطنها بأجمل صورة عالمياً... ندى كوسا تعود إلى لبنان: "تجربة لا تُنسى" (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
14:35

وزيرة التربية والتعليم العالي د. ريما كرامي لـ عشرين 30: الوزارة كانت أسوأ مما توقعت وذلك نتيجة تعاطيها مع ظروف إستثنائية وضغوطات وفيها الكثير من الكوادر غير الثابتة

LBCI
حال الطقس
01:18

طقس ربيعي معتدل حتى الأربعاء... وارتفاع بالحرارة بدءًا من الخميس

LBCI
أخبار لبنان
02:15

"الجمهورية القوية" تطالب بوقف قرار المنح العسكرية وتعلن الطعن به أمام مجلس شورى الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

بين سوريا ولبنان.. التاريخ قد يعيد نفسه

LBCI
أخبار لبنان
14:49

وزيرة التربية لـ عشرين 30: هدفنا إستعادة دور الوزارة كمؤسسة ناظمة للقطاع التربوي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More