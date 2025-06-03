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عراقجي في بيروت: نأمل فتح صفحة جديدة مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل
أخبار لبنان
2025-06-03 | 03:37
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عراقجي في بيروت: نأمل فتح صفحة جديدة مع لبنان على أساس الاحترام المتبادل
وصل صباح اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي آتيًا من مصر في زيارة رسمية يجري خلالها محادثات مع كبار المسؤولين.
استقبله في مبنى الطيران العام في المطار النائب ايوب حميد ممثلا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري والنائبان ابراهيم الموسوي وأمين شري والسفير الايراني مجتبى أماني ووفد من السفارة ومدير المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفير أسامة خشاب، علي غريب عن حزب البعث وائل حسنية عن الحزب السوري القومي ونائب رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" محمود قماطي و عصمت عريض عن الحزب الديمقراطي اللبناني، الشيخ عبدالله جبري عن "حركة الأمة"، مهدي مصطفى عن "الحزب الديمقراطي العربي" وربيع بنات عن " القومي"، شاكر البرجاوي، وئام وهاب عن "حزب التوحيد العربي" ، محفوظ منور عن "الجهاد الاسلامي"، ايمن شناعة عن حركة "حماس" ووفد من الاحزاب اللبنانية والفلسطينية,
تحدث الوزير عراقجي في المطار وقال: "انني سعيد للغاية ان تتاح لي هذه الفرصة لكي ازور لبنان مجدداً والتقي المسؤولين والشعب ، وهنا اتقدم بأسمى آيات التهاني بمناسبة عيد المقاومة والتحرير الذي كان قبل ايام، كما اهنئ سلفاً بعيد الأضحى المبارك".
اضاف: "زيارتي هذه تأتي في اطار الزيارة التي قمت بها والجولة الاقليمية التي قمت بها والتي كانت قبل ذلك الى القاهرة، وكانت لدي لقاءات جيدة ومهمة للغاية مع السلطات في مصر واليوم ايضاً ستكون لدي لقاءات مع السلطات العليا في لبنان".
اضاف: "في السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية نحن نضع في سلم اولوياتنا دول الجوار ودول غرب آسيا واصدقاءنا في المنطقة. ان علاقاتنا مع لبنان تاريخية ومتجذرة ولطالما كانت ودية وعلى اساس الاحترام المتبادل ونحن عازمون على استمرار هذه العلاقات وفقاً لهذا الأساس اي الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة، وبالنسبة لنا ولدول المنطقة برمتها نولي اهمية بالغة لاستقلال لبنان وسيادته ووحدة اراضيه ولطالما نحن قمنا بدعم سيادة لبنان ووحدة اراضيه في جميع المراحل وما زلنا ندعم لبنان في هذه الظروف التي يعيشها اي الاحتلال من قبل الصهاينة، بمعنى ان دولة صديقة تدعم اصدقاءها في لبنان وليس بمعنى التدخل بالشؤون الداخلية للبنان ، وطبعاً اي دولة ليس لها هذا الحق لكي تقوم في التدخل بشؤون اي دولة في هذه المنطقة".
وقال: "سألتقي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير الخارجية، ونأمل في ظل الظروف الجديدة في المنطقة ولبنان ان تكون هناك صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان على اساس الاحترام المتبادل والمصالح المتبادل" .
حميد
بدوره، قال النائب حميد: "شرفني الرئيس نبيه بري واخواني جميعا على المستويات كافة في كتلة الوفاء للمقاومة والقوى الوطنية والإسلامية والاخوة المجاهدين من أبناء فلسطين الحبيبة ان انوب عنهم بالترحيب بمعاليك وفي نفس الوقت نستذكر دائما مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ تأسيسها تجاه القضايا الإنسانية وقضايا لبنان و قضايا المستضعفين في الأرض".
اضاف:" إننا اذ نرحب بكم ، نحيي هذه الدينامية التي تتحلون بها
والعلاقات التي توطدت بفعل الديبلوماسية التي تعتمدون أكان مع الجوار العربي ام مع الدول الإسلامية او على مستوى الأصدقاء في العالم . لا شك انها من الفرص الإيجابية التي تعطي للجمهورية الإسلامية ما تستحق من حضور على المستوى الدولي ونحن نستذكر دائما المواقف التي كانت للجمهورية الإسلامية تجاه لبنان في الاوقات العصيبة والصعبة أكان إبان مرحلة التحرير الأولى وطرد العدو الإسرائيلي من أرضنا الطاهرة ام في المحطات القاسية التي لا زلنا نعيشها وهي العدوان الإسرائيلي المتمادي على لبنان . ندرك تماما عمق هذه العلاقة التي تربط الشعبين اللبناني و الايراني التي اتسمت دائما بالايجابيات ونقدر عاليا ما تقدمونه دائما من عروضات لجهة خدمة لبنان والنهضة لبناه التحتية في كل الاتجاهات و ليس أقلها الكهرباء ".
ختم:"إننا إذ نكرر الترحيب بكم ومن خلالكم بالاخوة والاشقاء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونرحب بهذه الروحية التي لطالما طبعت هذه العلاقات أكان على مستوى القيادة الإيرانية الممثلة بسماحة القائد على الخامنئي ام بفخامة رئيس الجمهورية ام بمجلس الشورى وكل الشعب الإيراني وجدناه دائما في المحطات القاسية و الصعبة
اجدد باسم الاخوة الحضور الترحيب بكم أنتم بين اهلكم واخوانكم وهذا الحضور الكثيف والكبير اليوم لاستقبالكم والترحيب بكم انما هو يعبر عن عمق هذه العلاقة التي لطالما كانت علاقات الاحترام والاخوة الصادقة والنبيلة التي تربط ابناء الشعب اللبناني وشعب فلسطين مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
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