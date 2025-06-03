قرار لمحافظ بيروت بإقفال ووضع أختام على معمل لتصنيع وتخزين مادة السبيرتو وأدوية غير مرخصة

اعلنت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 316/ب تاريخ 29/5/2025 يتعلق بإقفال ووضع أختام على معمل لتصنيع وتخزين مادة السبيرتو وأدوية غير مرخصة ،جاء فيه :



بناء على الإنذار رقم 0587 تاريخ 13/5/2025.

بناء على التحقيق الذي أجراه قسم المراقبة في مصلحة المؤسسات المصنفة عدد 311 /2025 ق.م. على معمل لتصنيع وتخزين مادة السبيرتو (الكحول الصناعي) وأدوية غير مرخصة، إستناداً إلى تقرير

الكشف عدد 1097 تاريخ 14/5/2025 الذي قام به فوج إطفاء بيروت، عطفاً على بلاغ بعض المواطنين في محلة النويري، حيث تبين أنه يستثمر دون ترخيص ولا يستوفي شروط السلامة العامة والحماية

من المخاطر والحريق، مما يشكل ضرراً كبيراً و خطراً داهماً على الجوار.

بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة ونظراً لعدم التقيد بمضمون الإنذار أعلاه، لا سيما لجهة عدم إبراز مستندات الإشغال القانونية والتحوير الحاصل إلى معمل وإيصال دفع الرسوم

البلدية المتوجبة. .

بناء على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.



يقرر ما يلي:



المادة الأولى: يُقفل وتوضع الأختام على معمل لتصنيع وتخزين مادة السبيرتو (الكحول الصناعي) وأدوية غير مرخصة، العائد للسيد أحمد محمد نور الدين كحّالة، في الطابق السفلي الأول من البناء القائم على العقار رقم 1186 من منطقة المزرعة العقارية- شارع عبد الرحمن الاوزاعي - محلة النويري- بناية رمزية (2).



المادة الثانية: يُمنع منعاً باتاً فك أو نزع أو إتلاف الأختام تحت طائلة الملاحقة الجزائية عملاً بالمادة 395 من قانون العقوبات.



المادة الثالثة: تُكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج الحرس بتنفيذ هذا القرار.



المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.