رجي التقى عراقجي: لدعم حكومة لبنان والمؤسسات الرسمية للقيام بدورها في اعادة الإعمار

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي نظيره الايراني عبّاس عراقجي، وجرى البحث في آخر المستجدّات على الساحتين الاقليمية والدولية، بالاضافة الى المفاوضات الجارية بشأن الملف النووي الايراني.وشكل اللقاء مناسبة لليحث في العلاقات الثنائية بين البلدين والسبيل الأمثل لتطويرها في الاتجاه السليم القائم على حسن التعاون والاحترام المتبادل لسيادة الدولتين.واذ ساد اللقاء "نقاش صريح ومباشر" وفق مكتب وزير الخارجية، اكد الوزير رجّي للوزير الضيف ان" لبنان يعول على حرص الجمهورية الاسلامية الايرانية على أمنه واستقراره وسلمه الاهلي، تمكيناً له من تجاوز التحديّات الجسام التي يواجهها، بدءا باستكمال الجهد الديبلوماسي الرامي الى تحرير الاراضي التي ما زالت تحتلّها إسرائيل ووقف إعتداءاتها المتواصلة، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها و حصر السلاح بيدها، وصولا الى تأمين الدعم اللازم من الدول الصديقة للبنان من خلال الحكومة اللبنانية والمؤسسات الرسمية حصراً لكي تتمكن من القيام بدورها في اعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي المنشود".من جهته، أكد الوزير عراقجي أن زيارته تأتي في إطار" فتح صفحة جديدة في العلاقة مع لبنان انطلاقا من الظروف المستجدة التي يشهدها لبنان والمنطقة".