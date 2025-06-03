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عون يستقبل عراقجي: لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار بالحوار
أخبار لبنان
2025-06-03 | 06:03
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عون يستقبل عراقجي: لتعزيز العلاقات الثنائية ودعم الاستقرار بالحوار
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، حرص لبنان على "تعزيز العلاقات الثنائية من دولة إلى دولة مع إيران"، مشدداً على أن "الحوار الداخلي هو المدخل لحل جميع المسائل الخلافية، وكذلك الحوار بين الدول بعيداً عن العنف".
وأشار عون إلى أن "إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية على لبنان تُعدّ من الأولويات، ونعمل على تحقيقها بالتعاون مع الحكومة والدول الشقيقة والصديقة ووفق القوانين المرعية الإجراء".
من جهته، شدد الوزير الإيراني على دعم بلاده "لاستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، وللجهود التي يبذلها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي"، مؤكداً أن "دعم إيران للبنان يأتي في إطار العلاقات الجيدة بين البلدين ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية". كما جدّد تأييده لـ"الحوار الوطني بين مختلف المكوّنات اللبنانية".
أخبار لبنان
يستقبل
عراقجي:
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