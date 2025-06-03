جابر بعد اجتماعه مع نظيره المصري في القاهرة: اجتماعات للجنة المصرية اللبنانية في 5 تموز المقبل

عقد وزير المالية ياسين جابر اجتماع عمل مع وزير المالية المصري أحمد كوشك، تم في خلاله البحث في أسس التعاون المشترك في عدة مجالات إقتصادية ومالية حيوية، ومجال تعزيز العلاقة بين الجانبين في هذا الشأن.



وبعد الاجتماع تحدث الوزير جابر عن مضمون اللقاء الذي وصفه بالجيد، وقال:" تعقد في 5 تموز المقبل اجتماعات في القاهرة للجنة المصرية – اللبنانية وسيحضرها عدد كبير من الوزراء اللبنانيين والمصريين ليصار إلى توقيع العديد من الاتفاقات بين لبنان ومصر في بعض المجالات الاقتصادية والزراعية والصناعية وغيرها".



وأوضح ان "اجتماع اليوم هو اجتماع تمهيدي تطرقنا فيه إلى الاتفاقيات التي سنعود إليها ونعيد إحياءها بين البلدين، خصوصا ان بين لبنان ومصر علاقات مميزة وهي تقف دائما إلى جانب لبنان في كل قضاياه خاصة في المراحل الصعبة التي يحتاج فيها لبنان إلى اشقائه وأصدقائه".



وكشف جابر عن عدد من مجالات التعاون والاتفاقيات التي سيجري بحثها والتوقيع عليها في اجتماعات الخامس من تموز المقبل والبارز فيها مشاريع تعاون مرتبطة بالطاقة والكهرباء، وأخرى مصرفية واتفاقيات حول عدم الازدواج الضريبي، وتسهيل التجارة بين البلدين وإعفاءات جمركية متبادلة، وأخرى مع وزارة الداخلية تتعلق بالتعاون مع الجانب اللبناني في مجالات العمل الأمني المختلفة، إلى مشاريع زراعية وسواها مرتبط بتكنولوجيا المعلومات والبورصات السلعية وبالصحة العامة ومكافحة الأمراض والرعاية الصحية، إلى جانب التعاون السياحي، والتعاون الفني في مجالات تصنيعية ورقابة نوعية مقاييس ذات صلة بتناول السلع الغذائية".



وتحدث جابر عن أهمية انعقاد مؤتمر METAC التابع لصندوق النقد الدولي في القاهرة والذي يشارك فيه ويرأسه بصفته رئيس اللجنة التوجيهية، وقال:" ان مؤسسة METAC هي الذراع التقني لصندوق النقد الدولي والتي مركزها الأساسي في بيروت ووزير المالية هو المسؤول عن هذه المؤسسة. وللأسف وبسبب الحرب اضطرت أن تعقد اجتماعاتها السنة الماضية وهذه السنة في القاهرة والسلطات المصرية مشكورة على تأمين عقد هذه الاجتماعات، لكننا نأمل في العام 2026 أن نتمكن من عقد هذه الاجتماعات في بيروت والتي يشارك فيها العديد من الدول".