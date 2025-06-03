لجنة الأشغال درست اقتراح قانون منح ترخيص الاسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين: إتفاق على اعادة الصياغة مع تعديلات

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة في العاشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور مقرر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب : فؤاد مخزومي، ابراهيم منيمنة،جميل عبود، اديب عبد المسيح، سليم عون، عبد الكريم كبارة، سيزار ابي خليل وقاسم هاشم.



كما حضر الجلسة: المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، ممثل وزارة الاشغال العامة والنقل المهندس وجيه أبي حبيب ،نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا، نقيب المهندسين في طرابلس شوقي فتفت.



خصصت الجلسة لدرس اقتراح القانون الرامي الى منح ترخيص الاسكان للمستفيدين من رخصة بناء مهجرين، فاستمعت اللجنة الى شرح من مقدمي اقتراح القانون حول أسبابه الموجبة، كما اطلعت على رأي وملاحظات الوزارات المعنية ونقيبي المهندسين.



وبعد النقاش ،تم الاتفاق على اعادة صياغة نص اقتراح القانون وادخال بعض التعديلات وفقا لملاحظات النواب، لعرضها على اللجنة في جلسة لاحقة.



كما درست اللجنة اقتراح القانون الرامي الى اضافة فقرة الى البند الاول من المادة السادسة من قانون البناء رقم 644 تاريخ 11/2/2004 المتعلقة برخصة الاشغال النهائية( السكن) وتحديد مدتها بعشر سنوات تجدد بعدها كل خمس سنوات، بهدف التاكد ممن صلاحية الابنية للاشغال والحفاظ على سلامة المواطنين والسلامة العامة، على ان تتابع درسه في جلسة لاحقة.