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سلام عرض مع رئيس بعثة صندوق النقد للمفاضات الجارية واطلع من rebirth على مشروع انارة طريق المطار

أخبار لبنان
2025-06-03 | 06:50
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سلام عرض مع رئيس بعثة صندوق النقد للمفاضات الجارية واطلع من rebirth على مشروع انارة طريق المطار
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سلام عرض مع رئيس بعثة صندوق النقد للمفاضات الجارية واطلع من rebirth على مشروع انارة طريق المطار

 استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اليوم في السرايا وفدا من اهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت.

بعد اللقاء تحدث وليام نون باسم الوفد فقال:"بعد لقائنا اليوم الرئيس سلام سيكون لنا اجتماع مع رئيس  الجمهورية ، و تمحور اللقاء اليوم حول نقطتين أساسيتين، اولا موضوع التحقيق والجميع يعرف ان الرئيس سلام هو قاض دولي ومن أكثر القضاة الذين يدينون الجرائم  ضد الإنسانية، وقد راينا القرار الدي اصدره ضد إسرائيل وتحديداً ضد نتانياهو . لذلك فمن المؤكد انه لن يقصر في بلده في هذه المواضيع، واكدنا  اهمية ان تنفذ وزارة الداخلية مذكرات التوقيف التي ستصدر، وليس كما حصل سابقاً ، فالظروف تغيرت عن الماضي.
اما الموضوع الثاني الذي اثرناه مع الرئيس سلام فكان موضوع الاهراءات والذي يبقى اساسياً بالنسبة لنا من حيث تخليد الذاكرة الجماعية لمدينة بيروت، وهناك معركة كبيرة على الاهراءات ، كما راينا ذلك اثناء تولي الوزير علي حمية وزارة الاشغال، فالظروف تغيرت كذلك موقف الوزراء الجدد ، نحن اليوم كاهالي ضحايا وضعنا مخططا مع نقابة المهندسين ، كما ان هناك تمويلا له من خارج الدولة، وليس مطلوب من الدولة سوى قرار للحفاظ على الذاكرة الجماعية للمدينة، ونحن موعدون بصدور القرار الظني قبل ٤ اب".

 جمعية rebirth 

واستقبل رئيس الحكومة رئيس جمعية rebirth بيروت غبريال فرنيني على راس وفد من الجمعية.
بعد اللقاء قال فرنيني:" اطلعنا دولة الرئيس على نشاطات الجمعية،  والتي تهتم بالإشارات الضوئية وصيانتها في العاصمة، اضافة الى قيامها بانارة اكثر من ١٥٠ شارع في العاصمة.
اضاف:"كما عرضنا المشروع الذي تنفذها الجمعية بدعم من شركة طيران الشرق الأوسط لإنارة طريق المطار، وسيتم تنفيذ المشروع في وقت قريب،  وقد أثنى رئيس الحكومة على مشروعنا، طالبا منا الاسراع في انجاز المشروع لمواكبة انطلاق موسم السياحة."

صندوق النقد الدولي 

واستقبل الرئيس سلام رئيس بعثة الصندوق النقد الدولي ارنستو ريغو والممثل المقيم للصندوق في لبنان فردريكو ليما .
وتناول البحث مسار المفاوضات والنقاشات الجارية مع مختلف الجهات اللبنانية،  اضافة الى الإصلاحات اللازمة للمضي قدما نحو توقيع اتفاق مع صندوق النقد.

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