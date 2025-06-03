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وزير الداخلية زار عوده: الإنتخابات البلدية في بيروت كانت مقبولة والمطلوب تفعيل العمل وخدمة الناس

أخبار لبنان
2025-06-03 | 07:41
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وزير الداخلية زار عوده: الإنتخابات البلدية في بيروت كانت مقبولة والمطلوب تفعيل العمل وخدمة الناس
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وزير الداخلية زار عوده: الإنتخابات البلدية في بيروت كانت مقبولة والمطلوب تفعيل العمل وخدمة الناس

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عوده وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار الذي أشار إلى أننا "تداولنا في كافة الأمور التي تخص وزارة الداخلية، وقد أبدى عوده كل ترحيبه بإتمام الاستحقاق الانتخابي والاختياري الذي حصل في كل لبنان وكان له تعليق إيجابي جدًا وهو عودة الدولة إلى ممارسة دورها بكل فعالية وعودة احترام الاستحقاقات الدستورية واحترام القانون".

ولفت إلى أنه "في الوقت نفسه، تداولنا بكل الهواجس التي تخص اللبنانيين وسيادته حريص جدًا عليها وعلى رأسها الأمن في كل لبنان وأمور السير وأمور المواطنين والخدمات التي ممكن كل وزارات الدولة وبخاصة وزارة الداخلية أن تقدمها للناس، وكان هناك نقاش حول مدينة بيروت وكل الإجراءات والتدابير التي على وزارة الداخلية التشديد عليها أكثر من ناحية الإجراءات الأمنية بالدرجة الأولى وحفظ أمن الناس ومكافحة أي ظواهر من سرقات وغيرها وفي الوقت نفسه التركيز على تدابير السير وعدم الالتزام بالقوانين من قبل كل السائقين وبخاصة الدراجات النارية وطبعًا سيكون للوزارة إجراءات جدية جدًا في الأيام المقبلة".

وعند سؤاله "هل طالبكم عوده بآلية من أجل ضمان المناصفة بما خص بيروت تحديدًا؟"، اجاب: "لم نتكلم بهذا الموضوع ولكن تداولنا بشكل عام بما أفضت إليه نتائج الانتخابات البلدية وبخاصة في مدينة بيروت التي هي في رأيي مقبولة بمعنى هناك مناصفة إلى حد كبير في مجلس بلدية بيروت"، آملًا أن "يقوم هذا المجلس بما عليه لخدمة أبناء المدينة وبالتالي مطلوب تفعيل العمل وخدمة الناس وهذه هي أولوية سيدنا المطران وأولية كل اللبنانيين، وبخاصة في مدينة بيروت".

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