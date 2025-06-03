رسامني بحث وحواط في تسريع تنفيذ المشاريع الإنمائية في قضاء جبيل

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في إطار مشروع "لبنان على السكة" الهادف إلى النهوض بالبنى التحتية وتعزيز التنمية المتوازنة، في مكتبه النائب زياد الحواط، لمتابعة نتائج الزيارة الميدانية التي قام بها الوزير إلى قضاء جبيل الأسبوع الماضي.



وقد خصص اللقاء لبحث سبل تسريع تنفيذ المشاريع الإنمائية في قضاء جبيل، حيث تم التوافق على إعداد خارطة طريق متكاملة، تتضمن أولويات المرحلة المقبلة في ما يتعلق بتأهيل شبكة الطرق وتطوير المرافق الحيوية في المنطقة.



وتنطلق هذه الخارطة من إعادة تأهيل طريق جبيل – مار شربل، وطريق اللقلوق – العاقورة، وتوسيع أعمال الصيانة لتشمل شبكة الطرق الداخلية في مدينة جبيل وقرى القضاء، بالتوازي مع إطلاق أعمال التأهيل في مرفأ جبيل الأثري، فضلًا عن استكمال التلزيمات اللازمة لتأهيل سرايا جبيل.



كما تم الاتفاق على تسريع أعمال الصيانة والتأهيل للبنية التحتية في جبيل مع حلول موسم الصيف، بما يسهم في تسهيل حركة الزوار والسياح، ويعزز النشاط الاقتصادي المحلي.