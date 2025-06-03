عراقجي من السرايا: إيران حريصة على فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي الذي وجه له دعوة باسم الرئيس الايراني مسعود بزشكيان لزيارة طهران.



وأكد "حرص بلاده على فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية مع لبنان، تقوم على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم تدخل اي دولة بشؤون الأخرى".



بدوره، أكد الرئيس سلام أن "لبنان حريص على العلاقات الثنائية مع إيران على قاعدة الاحترام المتبادل والحفاظ على سيادة البلدين، وما يضمن استقلال كل دولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".



كما شدد الوزير عراقجي على "ضرورة تطوير وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمارات والتبادل التجاري".