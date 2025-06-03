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بري إستقبل وزير الخارجية الإيراني والتقى بعثة صندوق النقد وتلقى تهنئة بالعيد من السيسي

أخبار لبنان
2025-06-03 | 08:18
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بري إستقبل وزير الخارجية الإيراني والتقى بعثة صندوق النقد وتلقى تهنئة بالعيد من السيسي
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بري إستقبل وزير الخارجية الإيراني والتقى بعثة صندوق النقد وتلقى تهنئة بالعيد من السيسي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي والوفد المرافق، في حضور السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني حيث تناول البحث الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية وملف إعادة الإعمار والعلاقات الثنائية بين البلدين.
 
وبعد اللقاء الذي أستمر لأكثر من ساعة تحدث الوزير عراقجي للاعلاميين مشيرًا إلى أنه "كانت لدي لقاءات جيدة ومفيدة للغاية مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس رئيس البرلمان وأيضًا وزير الخارجية، طبعًا إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولبنان لطالما كانت علاقات جيدة للغاية بين الحكومتين والشعبين، وإننا عازمون تمامًا ان نستمر في هذه العلاقات الجيدة في ظل الظروف الجديدة".
 
وأضاف: "الحمد لله، فقد لمست هذه الإرادة أيضًا في الرئيس اللبناني وباقي المسؤولين في لبنان وإن شاء الله سنستمر في مسارنا هذا من أجل تعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية".

وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم بشكل تام إستقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه. ونحن نتطلع نحو إقامة علاقات قائمة على الإحترام المتبادل والمصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من الطرفين".
 
وأشار إلى أننا "ندين إحتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية عبر الكيان الصهيوني وندعم أيضًا كل الجهود التي تبذلها أو يبذلها لبنان حكومةً وشعبًا من أجل إخراج المحتل بأي طريقة كانت، أي من الطرق الديبلوماسيه أيضًا".
 
وقال: "طبعًا أنا قلت لنظيري معالي وزير الخارجية اللبناني أنه بإمكانه أن يعتمد على إيران بخصوص الجهود الديبلوماسية التي يبذلها من أجل إنهاء الإحتلال وإعادة إعمار لبنان والإصلاح الإقتصادي، وبطبيعة الأمر هذا الأمر هو قائم على العلاقات الودية والأخوية في ما بيننا وليس بمعنى التدخل في الشؤون الدلخلية".
 
وفي موضوع إعادة الاعمار، أعلن أن "الشركات الايرانية مستعدة للمشاركة في هذا الأمر واذا كانت الحكومة ترغب في هذا الأمر بإمكان ان تتم هذه العملية عبر الحكومة اللبنانية" .
 
وأكد أننا "ندعم الحوار الوطني في لبنان والوحدة الوطنية والوفاق الوطني وسندعم ايضًا قرار يتوصل اليه كافة المجموعات والاطياف والطوائف اللبنانية، هذا الحوار أمر يخص اللبنانيين فقط واي دولة ليس لديها الحق بأن تتدخل في ذلك".

كما إستقبل رئيس المجلس وفدًا من بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة أرنستو راميرز ريغو والمدير المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والوفد المرافق، في حضور المستشار الإعلامي لرئيس المجلس علي حمدان، حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة لاسيما المالية والإقتصادية منها وبرامج عمل الصندوق في لبنان.

على صعيد آخر، ولمناسبة عيد الاضحى المبارك، تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي.

من جهة أخرى، اعلن الرئيس بري انه "بسبب الأوضاع الراهنه التي يمر بها لبنان والمنطقة على ضوء مواصلة إسرائيل لإعتداءاتها، إعتذاره عن عدم تقبل التهاني بعيد الاضحى المبارك، متمنيًا للبنانيين عامة والمسلمين خاصة عيدا مباركا ولحجاج بيت الله الحرام حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا".

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