عيسى الخوري يبحث فرص تطوير القطاع الخاص اللبناني مع الإتحاد الأوروبي

اجتمع وزير الصناعة جو عيسى الخوري، بحضور رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، مع وفد من الاتحاد الأوروبي لدرس كيفية "تطوير القطاع الخاص وتعزيز دوره في لبنان"، وضم ممثلين عن مديرية جنوب وشرق البحر المتوسط في المفوضية الأوروبية وممثلين عن البنك الأوروبي للاستثمار.



وتركز البحث على كيفية تفعيل دور القطاع الخاص ودعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة، في ضوء التطورات الإيجابية في لبنان، من خلال دعم الاتحاد الاوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار.