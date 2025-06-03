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عون لوفد برلماني فرنسي: لبنان نفذ إتفاق وقف النار واستمرار الإحتلال الإسرائيلي وعدوانه يعيق إستكمال إنتشار الجيش حتى الحدود
أخبار لبنان
2025-06-03 | 09:29
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عون لوفد برلماني فرنسي: لبنان نفذ إتفاق وقف النار واستمرار الإحتلال الإسرائيلي وعدوانه يعيق إستكمال إنتشار الجيش حتى الحدود
أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفدًا من مجلس النواب الفرنسي ضم: مارك فيسنو، ارنو لوغال، بيار بريفتيش، الكسندرا ماسون، والسفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو ان "لبنان نفذ اتفاق وقف النار في الجنوب بكل حذافيره والجيش انتشر بنسبة تفوق 85 في المئة في منطقة جنوب الليطاني، وهو يتعاون مع قوة "اليونيفيل" لتطبيق القرار 1701 ومتمماته لجهة حصر السلاح في يد القوى المسلحة اللبنانية، لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار إسرائيل في احتلالها للتلال الخمس وعدم اطلاق الاسرى اللبنانيين، إضافة الى استمرارها في الاعمال العدوانية".
واكد الرئيس عون ان التعاون مع "اليونيفيل" ممتاز ولبنان متمسك ببقاء هذه القوة في الجنوب لمساعدة الجيش على تحقيق الامن والاستقرار حتى الحدود المعترف بها دوليا، "ودور فرنسا في هذا المجال أساسي".
ونوه رئيس الجمهورية بـ"الاهتمام الذي يبديه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تجاه لبنان، ومتابعته الحثيثة للأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية، قائلًا: "انا على اتصال دائم معه، وهو يبدي استعداده لمساعدة لبنان في المجالات كافة".
ودار حوار بين الرئيس عون وأعضاء الوفد الفرنسي اكد خلاله رئيس الجمهورية ان "الوضع في الجنوب هو من الأولويات ولبنان طالب المجتمع الدولي ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا راعيتي اتفاق وقف الاعمال العدائية، بالضغط على إسرائيل كي تنسحب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها". وشدد على انه "من ضمن الأولويات إعادة الاعمار، ومعاودة التنقيب عن الغاز في الحقول البحرية في الجنوب ودور شركة "توتال" الفرنسية مهم في هذا الاطار".
وردًا على سؤال، أوضح الرئيس عون ان "التحديات التي تواجه الحكم حاليا كثيرة، وهي داخلية وخارجية في آن، يعمل لبنان على مواجهتها سواء في موضوع الإصلاحات المالية والاقتصادية، او إعادة تفعيل عمل القضاء ومكافحة الفساد، إضافة الى البدء باجراء تعيينات. وقد اتى اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية "ليؤكد تصميمنا على المضي في الانتقال بالبلاد الى وضع افضل مما كانت عليه، إضافةً الى إعادة الثقة بلبنان وباقتصاده عمومًا وبقطاعه المصرفي خصوصًا".
وسئل الرئيس عون عن نتائج زياراته الى دول الخليج العربي، فأكد ان "اللقاءات التي عقدها في الدول العربية التي زارها اكدت تعلق قادة هذه الدول وشعوبها على حد سواء بلبنان ورغبتهم العملية بمساعدته. وما حصل حتى الان من تقدم في هذا الصدد مشجع، ونتوقع ان يشهد لبنان خلال الأسابيع المقبلة حضورًا كثيفًا للاخوة العرب الذين غيبتهم الاحداث عن الربوع اللبنانية، لا سيما وان دولًا عدة رفعت الحظر عن انتقال رعاياها الى لبنان، وثمة دول أخرى ستعلن قريبا تدابير مماثلة".
وتحدث أعضاء الوفد الذين يمثلون اتجاهات سياسية مختلفة في مجلس النواب الفرنسي، فأجمعوا على ان :انتخاب الرئيس عون اعطى إشارة امل للفرنسيين بمستقبل لبنان، خصوصًا انه اعلن في خطاب القسم ثوابت تدعو الى الثقة بغد افضل، واتت الإصلاحات التي اعتمدت حتى الان لتؤكد جدية الحكم في اطلاق مسيرة النهوض والتعافي".
واكد أعضاء الوفد ان "مختلف الأطراف الممثلة في مجلس النواب، تجمع أيضا على استقلالية لبنان ووحدته وعلى ضرورة وقوف فرنسا الى جانبه خصوصًا مع بداية العهد الرئاسي الجديد".
ولفت السفير ماغرو الى ان "الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان سيزور بيروت بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، لمتابعة البحث مع المسؤولين اللبنانيين في مواضيع ذات الاهتمام المشترك ولا سيما الإصلاحات وإعادة الاعمار".
من جهة أخرى، استقبل الرئيس عون الوزير السابق عباس الحاج حسن واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة.
وفي قصر بعبدا، وفد من مدرسة الاخوة المريميين "الشانفيل" ضم مديرة المدرسة السيدة باسكال الجلخ، رئيس الرهبنة في لبنان الأخ خوسيه لويس بيثيرا ومنسق مدارس الاخوة المريميين في لبنان وسوريا السيد أدوار جبر اطلع الرئيس عون على اوضاع المدرسة والطلاب والتحديات التربوية الراهنة.
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