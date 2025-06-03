مؤتمر العمل الدوليّ في جنيف... لقاءات الوزير حيدر مع نظرائه العرب

التقى وزير العمل محمد حيدر، الذي يشارك على رأس وفد من أطراف الإنتاج الثلاثة في لبنان ، في أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ113 في جنيف وزيرة العمل السورية هند قبوات في مقر الأمم المتحدة.



وحضر وفدا وزارتي العمل في لبنان وسوريا، إضافة إلى مندوب لبنان لدى الأمم المتحدة سليم بدورة وتناول البحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في ما خص الوزارتين.



واتُفق على أهمية تنظيم اليد العاملة السورية، وأصحاب العمل في لبنان وفق القوانين والتشريعات التي تحكم هذا الموضوع، وتحسين شروط العمل، وتم الاتفاق على التواصل الدائم لمعالجة هذا الأمر حرصا على حماية مصلحة العمال ، التي هي أولوية لدى وزارة العمل اللبنانية.



وأكدت الوزيرة السورية على فتح صفحة جديدة بين البلدين، مشددة على أنّ سوريا ستعمل على إعادة السوريين للمشاركة في عملية بناء بلدهم.



كما التقى الوزير حيدر والوفد المرافق وزير العمل العراقي أحمد الاسدي على رأس وفد، للبحث في أهمية تعزيز التعاون بين لبنان والعراق في هذه المرحلة.



وأكد الوزير العراقيّ رعاية ودعم حكومته للبنانيين الموجودين في العراق، لا سيما العاملين في قطاع السياحة.



وجدد استمرار دعم بلاده للبنان للخروج من أزمته.



والتقى الوزير حيدر في الإطار ذاته نظيره الأردنيّ خالد البكار الذي قدم دعوة رسمية للوزير حيدر لزيارة عمان، واضعا تجربة وزارة العمل الأردنية في مجال تنظيم قطاع العمل وتطويره بتصرف لبنان.



وعقد اجتماعًا مع مدير عام منظمة العمل العربية السيد فايز المطيري بحضور الوفد المرافق لوزير العمل وجرى البحث في القضايا ذات الاهتمام المشترك . وجدد استعداد المنظمة دعم وزارة العمل اللبنانية في مجالات عديدة، سيما في مجال إقامة دورات تدريبية لكوادر الوزارة ومجالات أخرى، كما وتقديم دعم عيني وتقني حسب الحاجة.

من جهة ثانية يلقي الوزير حيدر يوم غد الأربعاء كلمة لبنان في المؤتمر.