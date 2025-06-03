انطلاق المحاكمات في سجن رومية

انطلقت اليوم أولى جلسات المحاكمة في القاعة المخصصة داخل السجن، في خطوة نوعية نحو تسريع العدالة وتخفيف الاكتظاظ وبعد الزيارة الميدانية التي قام بها وزيرا العدل عادل نصار والداخلية أحمد الحجار إلى قاعة المحاكمات في سجن رومية، وفي إطار الجهود المبذولة لتسريع آليات التقاضي وضمان حقوق الموقوفين.



وعُقدت 20 جلسة في اليوم الأول، وختمت المحاكمة في 7 ملفات منها وأرجئت لإفهام الحكم، في خطوة عملية تسهم في تخفيف الاكتظاظ وتسهيل مسار العدالة.



ويوجّه وزير العدل شكره وتقديره إلى وزير الداخلية القضاة والمحامين وقوى الأمن الداخليّ على تعاونهم والتزامهم، مؤكدًا أنّ هذا الإنجاز هو ثمرة تنسيق مشترك بين مختلف الجهات المعنية ويعكس إرادة مشتركة لخدمة مصلحة لبنان والعدالة وحقوق الإنسان.