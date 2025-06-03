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عراقجي​: استشهاد السيد نصرالله سيؤدي إلى ازدياد قوة المقاومة لأنّ المقاومة حيّة

أخبار لبنان
2025-06-03 | 12:35
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عراقجي​: استشهاد السيد نصرالله سيؤدي إلى ازدياد قوة المقاومة لأنّ المقاومة حيّة
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عراقجي​: استشهاد السيد نصرالله سيؤدي إلى ازدياد قوة المقاومة لأنّ المقاومة حيّة

أشار وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي، إلى أنّ "الشهيد نصر الله هو بطل مبارك ضد الاحتلال، كرس حياته للنضال ضد الاحتلال الصهيوني وحقق الانتصارات للبنان".

وقال، خلال زيارته ضريح السيد حسن نصر الله: "استشهاد السيد حسن نصرالله سيؤدي إلى ازدياد قوة المقاومة، لأنّ المقاومة حيّة والشهيد نصرالله حيّ، وأنا على ثقة تامة بأن دماء السيد نصرالله ستكون أكثر تأثيرًا".

وشكر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار "إيران على دعمها المتواصل للبنان في كل المجالات".

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