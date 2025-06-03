تيمور جنبلاط استقبل سفير الصين في زياة وداعية

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكيّ النائب تيمور جنبلاط، في مكتبه، في كليمنصو، سفير الصين تشيان مينجيان، في زيارة وداعية بمناسبة قرب مغادرته لبنان إلى منصب جديد.



وحضر اللقاء النائب فيصل الصايغ، نائب رئيس الحزب زاهر رعد ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.