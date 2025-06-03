جائزة سمير قصير لحرية الصحافة في الذكرى العشرين لاغتياله

في الذكرى العشرين لاغتيال الصحافي والكاتب سمير قصير، جرت حفلة توزيع جائزة سمير قصير لحرية الصحافة المقدمة سنويا بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبيّ في لبنان.



وشارك في المسابقة صحافيون من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج ووزعت جوائزها عن فئات عديدة هي:أفضل مقال رأي- أفضل تحقيق استقصائيّ- وأفضل تقرير إخباريّ سمعيّ وبصريّ.