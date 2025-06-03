رئيس الحكومة إستقبل نائبين ووفدًا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي

استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، في السرايا الكبيرة، وفدًا من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي، ضم: الوزيرة السابقة والنائبة بريجيت كلينكيرت، رئيس مجموعة "الصداقة الفرنسية – اللبنانية" النائب ارنو لو غال، إضافةً إلى النائبين بيار بريفيتش وألكسندرا ماسون، والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو.



وبعد اللقاء، قالت كلينكيرت: "نحن وفد من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي أتينا مع رئيس لجنة الصداقة الفرنسية اللبنانية لنعبر عن دعمنا للرئيس سلام وللحكومة في العمل الذي يقومان به، وخصوصًا الإصلاحات المقترحة من قبلهما، ولنعلن أهمية التعاون والصداقة مع لبنان، ولنعبر له أيضًا عن دعمنا لما يقوم به الرئيس سلام خدمةً للبنان من أجل سيادة وازدهار هذا البلد الذي نحب بشكل كبير".



وأشارت إلى أن "اللقاء تضمن أيضًا بحثًا في الأوضاع في الجنوب وجهود الجيش اللبناني لتعزيز انتشاره وضرورة استكمال الانسحاب الاسرائيلي من النقاط المتبقية، إضافةً إلى تحديات إعادة الإعمار".



واستقبل الرئيس سلام النائبين محمد سليمان وسجيع عطية. وخلال اللقاء، تم البحث في شؤون محافظة عكار.



وعلى الأثر، قال سليمان: "التقينا الرئيس سلام وتناقشنا في أمور عدة تتعلق بمحافظة عكار، وكانت الأولوية لموضوع مطار القليعات، وهو هاجس كل العكاريين، نظرًا إلى الاهتمام الذي يحظى به، ولكونه مصلحة وطنية".



وأضاف: "لمسنا اهتمامه وحرصه ومتابعته لهذا الموضوع، وإن شاء الله يبصر المطار النور في فترة قريبة، وتبدأ أموره التنفيذية، فهو حلم لكل محافظة عكار والشمال".



وأشار إلى أننا "ناقشنا أيضًا موضوع المستشفى الحكومي في منطقة وادي خالد وجبل أكروم، وطريقه سالكة بإذن الله. كما تطرقنا إلى موضوع المزارعين الذين يعانون من عدم التصدير، فالرئيس سلام ووزير الزراعة يتابعان هذا الأمر من أجل خلق أسواق جديدة وفتح التصدير، وإن شاء الله تسير الأمور في الشكل الصحيح".



ولفت كذلك إلى أننا "تطرقنا أيضًا إلى مسألة الجامعة، ووعدنا بإنشاء جامعة وطنية في عكار، كون هذا الأمر حاجة أساسية لهذه المحافظة".