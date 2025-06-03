الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العربجي - الموسم 2
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
16
o
الجنوب
21
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الإعلام إجتمع في "تلفزيون لبنان" مع صناع محتوى ومؤثرين: طاقات هائلة في التلفزيون لم نستطع إظهارها بعد
أخبار لبنان
2025-06-03 | 14:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزير الإعلام إجتمع في "تلفزيون لبنان" مع صناع محتوى ومؤثرين: طاقات هائلة في التلفزيون لم نستطع إظهارها بعد
عقد وزير الإعلام المحامي د.بول مرقص اجتماعًا في استوديو الأخبار في "تلفزيون لبنان"، مع وفد من "المجتمع الرقمي في لبنان" ضم صناع محتوى ومؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حضور المديرة العامة المساعدة في التلفزيون ندى صليبا ومديرة الأخبار دينا رمضان ومدير البرامج هيثم كالوت والشيف أنطوان الحاج.
واطلع مرقص من الوفد على مقترحاته وآرائه في مجال تحسين عمل التلفزيون وتطويره، من خلال التوجه إلى الجيل الشاب والمحتوى الذي يقدمه المؤثرون عبر مواقعهم وصفحاتهم الإلكترونية.
ورافق مرقص الوفد في جولة شملت أقسام التلفزيون ومكاتبه في معظمها، وأطلعه على أوضاعه وسير العمل فيه، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات لاحقة واستمرار التواصل بين الجانبين.
وبعد اطلاعه من أعضاء الوفد على المحتويات والبرامج التي يقدمونها عبر منصاتهم، أكد مرقص "أهمية التواصل وعقد الاجتماعات المستمرة مع كل فئات المجتمع الإعلامي".
وتوجه إلى المؤثرين بالقول: "أنتم صناع الرأي العام، واللقاء معكم مهم للإطلاع على آرائكم وأفكاركم واقتراحاتكم من خارج الصندوق، سواء لجهة عمل وزارة الإعلام أو تلفزيون لبنان"، مؤكًدا "احترامه للتنوع في المجتمع الإعلامي في لبنان". ورأى أن "الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب الذي نعرفه ليس كافيًا للتعبير عن كل هذا المجتمع".
وأشار إلى أن "المؤثرين وصناع المحتوى يشكلون جزءًا أساسيًا من المجتمع الاعلامي اللبناني، وهذا اعتراف بدورهم وموقعهم كجزء من الجسم الاعلامي، ولقاؤنا اليوم ستتبعه اجتماعات أخرى لتبادل الأفكار والمتابعة. وقد تعمدت ان نلتقي في تلفزيون لبنان، لكي تطلعوا على وضعه".
وأكد "ضرورة تعيين مجلس إدارة للتلفزيون، وهذا ما نسعى اليه رغم كل التحديات والصعوبات. فلدى التلفزيون إمكانات وطاقات هائلة لم نستطع إظهارها بعد، ونحن في حاجة اليوم إلى إدارة سليمة تستثمر في المواهب، وأولاها هذه الذاكرة الجماعية للبنان والعالم العربي، التي يختزنها على مدى 70 سنة، والمتمثلة بالأرشيف الوطني".
وختم قائلًا إنه "من خلال الذكاء الاصطناعي وعمل المؤثرين، يمكن تعزيز موارد تلفزيون لبنان وإيجاد قدرة تنافسية عبر خزانه المعرفي والفكري والتاريخي وأرشيفه الذي يمكن وضعه في إطار عصري".
أخبار لبنان
الإعلام
إجتمع
"تلفزيون
لبنان"
محتوى
ومؤثرين:
طاقات
هائلة
التلفزيون
نستطع
إظهارها
التالي
"الجمهورية القوية" تطالب بوقف قرار المنح العسكرية وتعلن الطعن به أمام مجلس شورى الدولة
الأمن العام: على السوريين في لبنان تفادي التزوير عند الاستحصال على مستندات ثبوتية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-04
مرقص: زيارة الرئيس عون التاريخية لـ"تلفزيون لبنان" رسالة واضحة بأن التلفزيون شأنه شأن لبنان
أخبار لبنان
2025-05-04
مرقص: زيارة الرئيس عون التاريخية لـ"تلفزيون لبنان" رسالة واضحة بأن التلفزيون شأنه شأن لبنان
0
أخبار لبنان
2025-05-30
وزارة الاعلام دعت إلى تقديم الطلبات لملء مركزي رئيس مجلس إدارة مدير عام و5 أعضاء غير متفرغين لمجلس إدارة شركة "تلفزيون لبنان"
أخبار لبنان
2025-05-30
وزارة الاعلام دعت إلى تقديم الطلبات لملء مركزي رئيس مجلس إدارة مدير عام و5 أعضاء غير متفرغين لمجلس إدارة شركة "تلفزيون لبنان"
0
أخبار لبنان
2025-05-26
علي خليل لـ"عشرين 30": تكلفة رؤوس الأموال في لبنان هائلة
أخبار لبنان
2025-05-26
علي خليل لـ"عشرين 30": تكلفة رؤوس الأموال في لبنان هائلة
0
أخبار لبنان
2025-05-04
رئيس الجمهورية من تلفزيون لبنان: أؤكد أهمية هذه المؤسسة الوطنية ودورها المحوري
أخبار لبنان
2025-05-04
رئيس الجمهورية من تلفزيون لبنان: أؤكد أهمية هذه المؤسسة الوطنية ودورها المحوري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:42
العثور على شاب مغمى عليه داخل محطة انتظار الركاب في البترون
أخبار لبنان
14:42
العثور على شاب مغمى عليه داخل محطة انتظار الركاب في البترون
0
أخبار لبنان
13:53
الراعي استقبل وفدًا من الأرجنتين من أصول لبنانية
أخبار لبنان
13:53
الراعي استقبل وفدًا من الأرجنتين من أصول لبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت تعمل على مواصلة ما بناه أبناء المرحوم توفيق طبارة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت تعمل على مواصلة ما بناه أبناء المرحوم توفيق طبارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شارع المعرض... بين الذاكرة والنبض
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شارع المعرض... بين الذاكرة والنبض
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-09
حزب الله: مستعدون لمناقشة مستقبل السلاح إذا انسحبت إسرائيل
أخبار لبنان
2025-04-09
حزب الله: مستعدون لمناقشة مستقبل السلاح إذا انسحبت إسرائيل
0
أخبار دولية
2025-05-09
بريطانيا تفرض عقوبات على حوالي 100 سفينة من أسطول الظل الروسي
أخبار دولية
2025-05-09
بريطانيا تفرض عقوبات على حوالي 100 سفينة من أسطول الظل الروسي
0
أخبار لبنان
13:53
الراعي استقبل وفدًا من الأرجنتين من أصول لبنانية
أخبار لبنان
13:53
الراعي استقبل وفدًا من الأرجنتين من أصول لبنانية
0
منوعات
2025-05-26
اكتشاف مرعب داخل "كهف الدم"... هذا ما عثر عليه العلماء في غواتيمالا
منوعات
2025-05-26
اكتشاف مرعب داخل "كهف الدم"... هذا ما عثر عليه العلماء في غواتيمالا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت تعمل على مواصلة ما بناه أبناء المرحوم توفيق طبارة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت تعمل على مواصلة ما بناه أبناء المرحوم توفيق طبارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شارع المعرض... بين الذاكرة والنبض
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شارع المعرض... بين الذاكرة والنبض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إنفراط عقد بلدية طرابلس بعد استقالة نصف أعضائها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إنفراط عقد بلدية طرابلس بعد استقالة نصف أعضائها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
خبر سار للبنانيين والسوريين لتوفير المال والوقت
تقارير نشرة الاخبار
13:42
خبر سار للبنانيين والسوريين لتوفير المال والوقت
0
أخبار لبنان
13:41
جائزة سمير قصير لحرية الصحافة في الذكرى العشرين لاغتياله
أخبار لبنان
13:41
جائزة سمير قصير لحرية الصحافة في الذكرى العشرين لاغتياله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نواب حاكم مصرف لبنان... بين التجديد وبين التعيين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نواب حاكم مصرف لبنان... بين التجديد وبين التعيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
قانون إصلاح المصارف وملاحظات صندوق النقد
تقارير نشرة الاخبار
13:19
قانون إصلاح المصارف وملاحظات صندوق النقد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
المغتربون اللبنانيون يساهمون في تحول الحكومة إلى حكومة ذكية
تقارير نشرة الاخبار
13:18
المغتربون اللبنانيون يساهمون في تحول الحكومة إلى حكومة ذكية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عباس عراقجي في بيروت: بين الإعمار والسلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عباس عراقجي في بيروت: بين الإعمار والسلاح
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
04:22
جدول جديد لأسعار المحروقات...
أخبار لبنان
04:22
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
10:24
الجيش: مقتل أحد المطلوبين الخطرين بعد إطلاقه النار على دورية أثناء دهم منزله في بريتال
أمن وقضاء
10:24
الجيش: مقتل أحد المطلوبين الخطرين بعد إطلاقه النار على دورية أثناء دهم منزله في بريتال
3
آخر الأخبار
07:09
تعيين الوزير السابق علي حمية مستشارًا لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لشؤون إعادة الإعمار
آخر الأخبار
07:09
تعيين الوزير السابق علي حمية مستشارًا لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لشؤون إعادة الإعمار
4
فنّ
04:18
ستيفاني عطالله تشارك متابعيها مجموعة صور مميزة من حفل زفافها: "أشخاص سعداء"
فنّ
04:18
ستيفاني عطالله تشارك متابعيها مجموعة صور مميزة من حفل زفافها: "أشخاص سعداء"
5
اسرار
23:30
أسرار الصحف 03-06-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 03-06-2025
6
حال الطقس
01:18
طقس ربيعي معتدل حتى الأربعاء... وارتفاع بالحرارة بدءًا من الخميس
حال الطقس
01:18
طقس ربيعي معتدل حتى الأربعاء... وارتفاع بالحرارة بدءًا من الخميس
7
تقارير نشرة الاخبار
13:42
خبر سار للبنانيين والسوريين لتوفير المال والوقت
تقارير نشرة الاخبار
13:42
خبر سار للبنانيين والسوريين لتوفير المال والوقت
8
تقارير نشرة الاخبار
13:14
خبر إبعاد أورتيغوس عن الملف اللبناني خلط الأوراق...
تقارير نشرة الاخبار
13:14
خبر إبعاد أورتيغوس عن الملف اللبناني خلط الأوراق...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More