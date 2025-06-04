الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
28
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
28
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في اللبنانية: لا نهاية طبيعية للعام الجامعي من دون وضوح مسار ملف التفرغ
أخبار لبنان
2025-06-04 | 03:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في اللبنانية: لا نهاية طبيعية للعام الجامعي من دون وضوح مسار ملف التفرغ
اعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان أن "لا نهاية طبيعية للعام الجامعي بلا وضوح مسار ملف التفرغ".
واعتبر البيان انه "في ظل التحديات التي تواجه الجامعة اللبنانية، ورغم انطلاق بعض الإجراءات المتصلة بملف التفرغ، كعملية تحديد الحاجات ضمن الكليات، لا تزال الصورة ضبابية، والمصير مجهولًا، وكأننا مرة جديدة رهينة الوقت والتأجيل".
وإذ رحبت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة، بأي خطوة فعلية في اتجاه إنجاز ملف التفرغ، لفتت إلى أن "ما أنجز حتى الآن لا يزال ناقصًا ومفتقرًا للوضوح والالتزام الزمني، فيما الوقت يضيق بسرعة مع اقتراب العام الجامعي المقبل، الذي لا يمكن ولا يجب أن يبدأ من دون إنجاز ملف التفرغ".
ونبه البيان إلى أن "إنهاء العام الجامعي الحالي سيكون موضع مراجعة جدية ما لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة وواضحة لإنجاز التفرغ. واستمرار الغموض وغياب القرار السياسي الجاد يعني دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد".
وحذر من أن "أي تأخير إضافي يُنذر بخطوات تصعيدية مفتوحة، لا يرغب أحد فيها، لذلك نحث المسؤولين على إعلان واضح وصريح وفوري يشكل التزاما لا لبس فيه بإنجاز التفرغ قبل العام الدراسي الجديد".
أخبار لبنان
الأساتذة
المتعاقدين
بالساعة
اللبنانية:
نهاية
طبيعية
للعام
الجامعي
التفرغ
التالي
سرعيني: رفع الرسوم على المحروقات سينعكس ارتفاعا في الفاتورة المعيشية
وزير الخارجية الإيراني: سررتُ بالعودة إلى بيروت وهدفنا فتح صفحة جديدة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-04-06
الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية يعلنون الإضراب التحذيري لأسبوع
أخبار لبنان
2025-04-06
الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية يعلنون الإضراب التحذيري لأسبوع
0
أخبار لبنان
2025-04-27
رابطة الاساتذة المتعاقدين: استمرار الإضراب في المدارس الرسمية
أخبار لبنان
2025-04-27
رابطة الاساتذة المتعاقدين: استمرار الإضراب في المدارس الرسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-17
رابطة الأساتذة المتعاقدين تعتصم رفضًا لقراراتِ وزيرةِ التربية
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-17
رابطة الأساتذة المتعاقدين تعتصم رفضًا لقراراتِ وزيرةِ التربية
0
أخبار لبنان
2025-04-10
رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي: إضراب حتى إعادة إقرار المساعدة الاجتماعية في فصل الصيف
أخبار لبنان
2025-04-10
رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي: إضراب حتى إعادة إقرار المساعدة الاجتماعية في فصل الصيف
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:58
وزير العمل في مؤتمر العمل الدولي: لبنان ينتظر وقفة دعم صادقة تُترجم إلى برامج ومبادرات
أخبار لبنان
06:58
وزير العمل في مؤتمر العمل الدولي: لبنان ينتظر وقفة دعم صادقة تُترجم إلى برامج ومبادرات
0
أخبار لبنان
06:45
تيمور جنبلاط عرض الاوضاع مع وفد من قضاة المذهب لطائفة الموحدين الدروز
أخبار لبنان
06:45
تيمور جنبلاط عرض الاوضاع مع وفد من قضاة المذهب لطائفة الموحدين الدروز
0
أخبار لبنان
06:40
التيار الوطني الحر: بانت حقيقة الوعود والكلام المعسول عن الإصلاح
أخبار لبنان
06:40
التيار الوطني الحر: بانت حقيقة الوعود والكلام المعسول عن الإصلاح
0
أخبار لبنان
06:35
جعجع: الحكومة مدعوة للسير قدمًا بجمع السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت بدءًا من منتصف الشهر
أخبار لبنان
06:35
جعجع: الحكومة مدعوة للسير قدمًا بجمع السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت بدءًا من منتصف الشهر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-17
القوات الإسرائيلية تتجهز لشن هجوم بريّ جديد على قطاع غزة
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-17
القوات الإسرائيلية تتجهز لشن هجوم بريّ جديد على قطاع غزة
0
رياضة
05:00
مونديال 2026... ماركينيوس يشيد بأنشيلوتي: وجوده يعيد الأمل الى البرازيل
رياضة
05:00
مونديال 2026... ماركينيوس يشيد بأنشيلوتي: وجوده يعيد الأمل الى البرازيل
0
منوعات
2025-06-02
"تعتقد أن الجميع أغبياء"... حيلة غذائية تضع ميغان ماركل في مرمى الانتقادات!
منوعات
2025-06-02
"تعتقد أن الجميع أغبياء"... حيلة غذائية تضع ميغان ماركل في مرمى الانتقادات!
0
أخبار لبنان
2025-05-02
مقررات المجلس الاعلى للدفاع: لن نسمح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الأمن ونحذرها
أخبار لبنان
2025-05-02
مقررات المجلس الاعلى للدفاع: لن نسمح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الأمن ونحذرها
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت تعمل على مواصلة ما بناه أبناء المرحوم توفيق طبارة
تقارير نشرة الاخبار
13:50
جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت تعمل على مواصلة ما بناه أبناء المرحوم توفيق طبارة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شارع المعرض... بين الذاكرة والنبض
تقارير نشرة الاخبار
13:47
شارع المعرض... بين الذاكرة والنبض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إنفراط عقد بلدية طرابلس بعد استقالة نصف أعضائها
تقارير نشرة الاخبار
13:44
إنفراط عقد بلدية طرابلس بعد استقالة نصف أعضائها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
خبر سار للبنانيين والسوريين لتوفير المال والوقت
تقارير نشرة الاخبار
13:42
خبر سار للبنانيين والسوريين لتوفير المال والوقت
0
أخبار لبنان
13:41
جائزة سمير قصير لحرية الصحافة في الذكرى العشرين لاغتياله
أخبار لبنان
13:41
جائزة سمير قصير لحرية الصحافة في الذكرى العشرين لاغتياله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نواب حاكم مصرف لبنان... بين التجديد وبين التعيين
تقارير نشرة الاخبار
13:40
نواب حاكم مصرف لبنان... بين التجديد وبين التعيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
قانون إصلاح المصارف وملاحظات صندوق النقد
تقارير نشرة الاخبار
13:19
قانون إصلاح المصارف وملاحظات صندوق النقد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
المغتربون اللبنانيون يساهمون في تحول الحكومة إلى حكومة ذكية
تقارير نشرة الاخبار
13:18
المغتربون اللبنانيون يساهمون في تحول الحكومة إلى حكومة ذكية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عباس عراقجي في بيروت: بين الإعمار والسلاح
تقارير نشرة الاخبار
13:15
عباس عراقجي في بيروت: بين الإعمار والسلاح
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:24
الجيش: مقتل أحد المطلوبين الخطرين بعد إطلاقه النار على دورية أثناء دهم منزله في بريتال
أمن وقضاء
10:24
الجيش: مقتل أحد المطلوبين الخطرين بعد إطلاقه النار على دورية أثناء دهم منزله في بريتال
2
تقارير نشرة الاخبار
13:42
خبر سار للبنانيين والسوريين لتوفير المال والوقت
تقارير نشرة الاخبار
13:42
خبر سار للبنانيين والسوريين لتوفير المال والوقت
3
أخبار لبنان
05:15
الدفاع المدني يعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل محطة المحروقات... وهذه حصيلة الإصابات
أخبار لبنان
05:15
الدفاع المدني يعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل محطة المحروقات... وهذه حصيلة الإصابات
4
فنّ
04:20
"عليّ استيعاب الأمر وأحتاج إلى عناق"... نجمة شهيرة تعلن إصابتها بسرطان الثدي
فنّ
04:20
"عليّ استيعاب الأمر وأحتاج إلى عناق"... نجمة شهيرة تعلن إصابتها بسرطان الثدي
5
صحف اليوم
23:47
المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا تعود تدريجياً إلى العمل... وهذا ما قاله مصدر في الأمن العام لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
23:47
المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا تعود تدريجياً إلى العمل... وهذا ما قاله مصدر في الأمن العام لـ"الشرق الأوسط"
6
تقارير نشرة الاخبار
13:14
خبر إبعاد أورتيغوس عن الملف اللبناني خلط الأوراق...
تقارير نشرة الاخبار
13:14
خبر إبعاد أورتيغوس عن الملف اللبناني خلط الأوراق...
7
حال الطقس
01:53
طقس حار أواخر الأسبوع... إليكم التفاصيل
حال الطقس
01:53
طقس حار أواخر الأسبوع... إليكم التفاصيل
8
اسرار
23:51
أسرار الصحف 4-6-2025
اسرار
23:51
أسرار الصحف 4-6-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More