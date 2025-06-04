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لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في اللبنانية: لا نهاية طبيعية للعام الجامعي من دون وضوح مسار ملف التفرغ

أخبار لبنان
2025-06-04 | 03:29
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لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في اللبنانية: لا نهاية طبيعية للعام الجامعي من دون وضوح مسار ملف التفرغ
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لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في اللبنانية: لا نهاية طبيعية للعام الجامعي من دون وضوح مسار ملف التفرغ

اعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان أن "لا نهاية طبيعية للعام الجامعي بلا وضوح مسار ملف التفرغ".

واعتبر البيان انه "في ظل التحديات التي تواجه الجامعة اللبنانية، ورغم انطلاق بعض الإجراءات المتصلة بملف التفرغ، كعملية تحديد الحاجات ضمن الكليات، لا تزال الصورة ضبابية، والمصير مجهولًا، وكأننا مرة جديدة رهينة الوقت والتأجيل".

وإذ رحبت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة،  بأي خطوة فعلية في اتجاه إنجاز ملف التفرغ، لفتت إلى أن "ما أنجز حتى الآن لا يزال ناقصًا ومفتقرًا للوضوح والالتزام الزمني، فيما الوقت يضيق بسرعة مع اقتراب العام الجامعي المقبل، الذي لا يمكن ولا يجب أن يبدأ من دون إنجاز ملف التفرغ".

ونبه البيان إلى أن "إنهاء العام الجامعي الحالي سيكون موضع مراجعة جدية ما لم يتم اتخاذ خطوات حاسمة وواضحة لإنجاز التفرغ. واستمرار الغموض وغياب القرار السياسي الجاد يعني دفع الأمور نحو مزيد من التصعيد".
 
وحذر من أن "أي تأخير إضافي يُنذر بخطوات تصعيدية مفتوحة، لا يرغب أحد فيها، لذلك نحث المسؤولين على إعلان واضح وصريح وفوري يشكل التزاما لا لبس فيه بإنجاز التفرغ قبل العام الدراسي الجديد".

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