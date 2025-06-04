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قاسم إلتقى عراقجي: تأكيد على أهمية دور إيران الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها
أخبار لبنان
2025-06-04 | 04:22
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قاسم إلتقى عراقجي: تأكيد على أهمية دور إيران الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها
استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي بحضور سفيرها في لبنان مجتبى أماني.
وتم التداول في أوضاع المنطقة. حيث أكد الوزير عراقجي أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان واهتمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قاعدة الإحترام المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدين.
وقد جدد الأمين العام الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية وقائدها الإمام الخامنئي والرئاسة والحكومة والشعب الإيراني على الدعم المستمر للشعب اللبناني ومقاومته.
كما أكد أهمية دور إيران الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها. وبيّن لوزير الخارجية قناعة حزب الله وعمله الدؤوب لنهضة لبنان واستقراره وسيادته وطرد الإحتلال من أراضيه.
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