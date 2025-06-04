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قاسم إلتقى عراقجي‏: تأكيد على أهمية دور ‏إيران ‏الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها

أخبار لبنان
2025-06-04 | 04:22
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قاسم إلتقى عراقجي‏: تأكيد على أهمية دور ‏إيران ‏الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها
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قاسم إلتقى عراقجي‏: تأكيد على أهمية دور ‏إيران ‏الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها

استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وزير ‏خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي بحضور سفيرها في لبنان مجتبى أماني. 

وتم التداول في أوضاع ‏‏المنطقة. حيث أكد الوزير عراقجي أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان ‏واهتمام الجمهورية الإسلامية ‏الإيرانية بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه ‏في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قاعدة ‏الإحترام ‏المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدين.‏

وقد جدد الأمين العام الشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية ‏وقائدها الإمام الخامنئي ‏والرئاسة والحكومة والشعب الإيراني على ‏الدعم المستمر للشعب اللبناني ومقاومته.

كما أكد أهمية دور ‏إيران ‏الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها. وبيّن لوزير ‏الخارجية قناعة حزب الله ‏وعمله الدؤوب لنهضة لبنان واستقراره ‏وسيادته وطرد الإحتلال من أراضيه.‏

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