الدفاع المدني يعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل محطة المحروقات... وهذه حصيلة الإصابات

تمكن عناصر الدفاع المدني من السيطرة على الحريق الذي اندلع صباح اليوم داخل محطة لتوزيع المحروقات في منطقة الحدث، بسرعة قياسية حالت دون امتداد ألسنة النيران إلى المحيط وتجنّب المنطقة كارثة محققة.



وبحسب الدفاع المدني فإن الحريق اندلع الساعة ٩:٠٧ صباحاً داخل صهريج ومستودع يحتوي على بضائع قابلة للاشتعال، وذكر أن فرق الإطفاء وصلت مدعّمة بـ10 آليات إطفاء وسيارة إسعاف من مراكز: التحويطة، الحدث، كفرشيما، بسابا، المنصورية، الدكوانة، وحارة حريك.



وقد سجّلت فرق الإسعاف في الدفاع المدني إصابة سائق صهريج لبناني الجنسية بحروق، تمّ نقله إلى مستشفى الجعيتاوي. كما تولّت جهات أخرى نقل جريح سوري الجنسية إلى مستشفى سان جورج - الحدث، حيث فارق الحياة متأثرا بإصاباته، بالإضافة إلى جريح لبناني آخر نُقل أيضا إلى المستشفى نفسه .



كذلك، تمّ تسجيل حالتين إضافيتين نُقلتا إلى مستشفى قلب يسوع، الأولى لمصاب لبناني والثانية لمصاب سوري، وكلاهما يعاني من حروق وضيق في التنفّس. واقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.



ونوّهت المديرية العامة للدفاع المدني بسرعة الاستجابة التي نفّذها موظفوها ومتطوّعوها، والتي عكست جهوزيتهم الكاملة للتدخل الفوري في أصعب الظروف. كما توجّهت بالشكر لوحدات الجيش اللبناني ولقوى الأمن الداخلي التي تعاونت ميدانياً عبر تحويل السير وفتح الطريق أمام الآليات، ما ساهم في تسريع وصول الفرق إلى الموقع وتنفيذ التدخل في الوقت المناسب.