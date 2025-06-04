الرئيس عون تسلم دعوة من بوتين لحضور القمة الروسية - العربية الأولى

تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف، رسالة خطية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمّنت دعوة لحضور القمة الروسية - العربية الأولى، التي ستُعقد في موسكو في 15 تشرين الأول المقبل، بهدف البحث في آفاق العمل المشترك في المجالات السياسية، الاقتصادية، التجارية، العلمية، التكنولوجية، الإنسانية، وغيرها.