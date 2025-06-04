وزير العدل يلتقي وفد صندوق النقد الدولي... وهذا ما جرى عرضه

استقبل وزير العدل عادل نصار في مكتبه في وزارة العدل وفدا من صندوق النقد الدولي، برئاسة رئيس بعثة الصندوق إلى لبنان أرنيستو ريغو.



وتم خلال اللقاء عرض أبرز ما تحقق في وزارة العدل منذ تولّي الوزير نصار مهامه، ولا سيما في ما يتعلق بالخطوات الإصلاحية الجوهرية التي تم إنجازها حتى اليوم، ومن بينها مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، والتعيينات القضائية الأخيرة، بالإضافة إلى بحث التوصيات الصادرة عن تقرير مجموعة العمل المالي (FATF)، والإجراءات المطلوبة تمهيدا لشطب اسم لبنان عن اللائحة الرمادية.