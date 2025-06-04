مذكرة لمكيه عن برنامج صلاة عيد الأضحى

أصدر المدير العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكيه مذكرة رقمها 147/م عن برنامج صلاة عيد الاضحى المبارك جاء في نصها الآتي:



"في تمام الساعة الخامسة والأربعين دقيقة من صباح أول أيام عيد الاضحى المبارك، يتوجّه القاضي محمود مكيه - الأمين العام لمجلس الوزراء المكلف من قبل رئيس مجلس الوزراء بتمثيله في هذه المناسبه بموكب رسمي إلى دار الفتوى، وعند الساعة الخامسة والخمسين دقيقة، يتوجه أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي وممثل رئيس مجلس الوزراء، بموكب رسمي إلى مسجد محمد الأمين وسط بيروت، لأداء الصلاة وخطبتي عيد الاضحى المبارك.



وتتخذ التدابير التالية:

اولًا: التشريفات على همة المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

ثانيًا: تتولى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حفظ الأمن والنظام وتأمين السير في الأماكن والأوقات المحددة بالمذكرة والمشار إليها أعلاه.

ثالثًا: تؤمن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الدراجات النارية الملحوظة، لمثل هذه المناسبة لمواكبة ممثل السيد رئيس مجلس الوزراء وأمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية".