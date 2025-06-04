علي حسن خليل: الموضوع المتعلق بطليقة شقيقي قضائي يخصهما ولا علاقة لنا لا بما يتم تداوله

كتب المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل على حسابه على منصة "إكس": "فيما يخص القضية المثارة أخيراً والمتعلقة بطليقة شقيقي وعلاقته بها، نود التأكيد أن الموضوع قضائي يخصهما ولا علاقة لنا لا من قريب أو بعيد بما يتم تداوله ولا تربطنا أي صلة عمل بالمذكورين ونرفض رفضًا قاطعًا محاولات الزج بإسمنا في هذه القضية".



ودعا الى أن "يأخذ المسار القضائي مجراه الطبيعي والتشدد بالاجراءات والقرارات القضائية بعيدًا من أي تدخل أو تأثير، وأي ترويج بأن هناك ضغوطات على القضاء من قبلنا هو كلام باطل ويهدف إلى التشويش والتشهير لأسباب لم تعد خافية على أحد".





