تيمور جنبلاط عرض الاوضاع مع وفد من قضاة المذهب لطائفة الموحدين الدروز

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، وفداً من قضاة المذهب لطائفة الموحدين الدروز، ضم الشيخ سعيد مكارم، القاضي رائد الصايغ، الشيخ دانيال سعيد، القاضي أمير بو زكي، والقاضي منح نصرالله، بحضور مستشار النائب جنبلاط حسام حرب.



وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع والمستجدات العامة وقضايا تهم الطائفة.