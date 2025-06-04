وزير الاقتصاد: لمست التزامًا أخلاقيًا واقتصاديًا من ممثلي القطاعات بعدم تحميل المستهلك أي أعباء إضافية

وصف وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط، اجتماعه مع نُقباء مستوردي المواد الغذائية، أصحاب السوبرماركت، الأفران، المطاحن، المولدات، الدواجن، اللحوم، الصناعات الغذائية، إضافة إلى جمعية الصناعيين اللبنانيين بالإيجابيّ والبنّاء.



وأكّد أنّ النقاش تركز على محورَين، الأوّل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وما نتج عنها من ارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أنّها تُلحق أذى بالغًا بالمجتمع اللبنانيّ، ولا سيما بالطبقة الوسطى والقطاع الخاص، في ظل استمرار الأزمات الداخلية وتداعيات الحرب الأخيرة.



وأجمع الحاضرون على أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة للحد من هذا التدهور وتأثيره على المستهلكين مبدين التزامهم بضبط الأسعار ضمن قطاعاتهم، في مقابل تعزيز دور وزارة الاقتصاد في مراقبة الأسعار في السوق اللبناني.



أمّا ثانيًا، فبُحثت آليات الاستجابة للتطورات الراهنة، خصوصًا في ضوء الارتفاع الأخير في أسعار المحروقات، وسبل التخفيف من وطأة الأزمة على المواطنين.



وشهد الاجتماع تجاوبًا جماعيًا من كافة ممثلي القطاعات، لا سيما في ما يتعلق بالسلع الغذائية الأساسية وعلى رأسها الخبز.



وشدّد على وجود التزام واضح، أخلاقيًا واقتصاديًا، من جميع ممثلي القطاعات بعدم تحميل المستهلك أي أعباء إضافية ناتجة عن ارتفاع الأسعار.