رعد بعد لقائه الرئيس عون: مساحة التفاهم الممكنة بيننا واسعة ويعول عليها

أوضح النائب محمد رعد، أنّ لقاء كتلة "الوفاء للمقاومة" برئيس الجمهورية جوزاف عون، هو باختيار من "حزب الله" وكتلة "الوفاء للمقاومة"، للتبريك بعيد المقاومة والتحرير.



كما أوضح أنّهم تبادلوا وجهات النظر بشكل عام، عن الأولويات والتحديات التي تواجه لبنان، وفي مقدمتها حفظ السيادة الوطنية وانهاء الاحتلال الإسرائيليّ ووقف العدوانية والخروق المرعية والمدعومة من بعض الدول الضامنة لوقف اطلاق النار، وإعادة اعمار ما هدمه العدوان، وحفظ الاستقرار وتحريك المؤسسات عبر الاستحقاقات الانتخابية.



ولفت رعد إلى أنّ مساحة التفاهم الممكنة بينهم واسعة، ويعول عليها، قائلًا: "نحن لا نجد أنّنا ملزمون لا بتوقيت ولا بأمكنة ولا بأدوات ولا بأساليب لملء هذه المساحة، طالما أنّ الأمور في لبنان تسير بعناية وحرص من فخامته على تحقيق هذه الأولويات".



وشدّد على عدم وجود أبواب مغلقة لتبادل الأحاديث والأفكار مع رئيس الجمهورية على أي مستوى من المستويات.