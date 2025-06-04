الأشقر أسف لفرض الحكومة زيادات على أسعار المحروقات

أسف رئيس إتحاد النقابات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق في لبنان بيار الأشقر، لفرض الحكومة زيادات على أسعار المحروقات.



وحذّر من انعكاس الزيادة سلبًا على كلفة الإنتاج والتشغيل في لبنان، في وقت تحتاج فيه المؤسسات إلى تحفيزات وقرارات للنهوض بعد سنوات من الأزمات وأخيرًا العدوان الإسرائيليّ.



ولفت الأشقر إلى أنّ "كلفة الكهرباء في لبنان هي من الأغلى في العالم وأن المؤسسات السياحية بشكل عام والفنادق بشكل خاص تعاني من فاتورة مرتفعة جدًا تُخَفِّض من تنافسيتها الإقليمية ولا سيما مع الدول المجاورة منها على سبيل المثال تركيا ومصر والأردن.



وقال: "بدلًا من أن تقوم الحكومة بتخفيض كلفة الكهرباء عن المؤسسات السياحية والفنادق، بناءً للمراجعات التي لطالما قمنا بها لهذا الموضوع مع وزير الطاقة والمياه الحالي جو صدي، ووزراء الطاقة السابقين، نتفاجأ بقرار معاكس يخالف كل التوقعات والآمال المعقودة".



وأضاف: "لقد التقينا الوزير صدي بعد تسلمه مهامه، وطلبنا منه تخفيض تسعيرة الكهرباء للمؤسسات السياحية والفنادق، بناء على قرار سابق بإعطاء أسعار كهرباء تفضيلية مخفضة للفنادق والصناعة، وسلمناه جدول مقارنة لأسعار الكهرباء بين الدول الإقليمية المنافسة لنا سياحيًا وبين لبنان، والذي أظهر أن سعر الكيلو واط على سبيل المثال في الأردن والمغرب حوالى 10 سنتات في حين أن معدل كلفته في لبنان تقارب الـ 30 سنتًا".