جابر: لبنان أمام فرصة جديدة

اختتم وزير المالية ياسين جابر زيارته إلى القاهرة، حيث ترأس أعمال مؤتمر المساعدة الفنية للشرق الأوسط METAC التابع لصندوق النقد الدوليّ بلقاء مع الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الذين أبدوا استعدادا "لتنشيط حركة الاستثمار في لبنان، وعرضوا له لضرورة السعي إلى رفع ضريبة الازدواج الضريبي بين البلدين، ما يسهل حركة الأعمال وتنشيطها".



وأكد جابر أمام الجمعية "ان لبنان أمام فرصة جديدة".



وأمل بمساعدة الأشقاء والأصدقاء،وأن تكون مشجعة خصوصا مع تصميم العهد الجديد والمجلس النيابي والحكومة على المضي في عملية إصلاح هيكلي ومؤسساتي تنقل لبنان من حال الركود الذي أصابه إلى اقتصاد منتج يعمل وفق آليات مستدامة وقوانين عصرية، وتوفير بنى تحتية أساسية وحديثة قادرة على جلب الاستثمارات وإعادة إحياء عمليات التبادل التجاري وتنشيط القطاعات كافة.



ولفت إلى "أنّ استقرار الوضع الأمنيّ يعتبر عاملًا أساسيًا يؤشر في حال تثبيته إلى مرحلة جديدة واعدة".



وشدد على "أهمية الاتفاقيات التي ستوقع بين لبنان ومصر في أكثر من مجال حيوي في الخامس من تموز المقبل حيث سيزور وفد وزاري لبناني القاهرة لإجراء مباحثات مع نظرائهم المصريين، والتصديق على الاتفاقيات المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة العليا المشتركة اللبنانية -المصرية".