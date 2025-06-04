قوى الأمن الداخليّ لقاصدي المطار: التنبه والحضور قبل وقت كافٍ من موعد سفركم

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبـة العلاقات العامّة أنّ إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم من تاريخ 4 حتى 9-6-2025، بأعمال تزفيت على جميع الطرقات المؤدية الى مطار رفيق الحريري الدوليّ.



ولفتت إلى احتمال حصول ازدحام على الطرقات المذكورة.



وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ من قاصدي المطار عمومًا، والمسافرين خصوصًا، التنبه والحضور قبل وقت كافٍ من موعد سفرهم، تسهيلًا لتنقلاتهم وتلافيًا لتأخيرهم بسبب زحمة السير المتوقعة.