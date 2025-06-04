شقير يبحث مع سفير اليابان سبل تنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية

أكّد رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، أنّ اليابان تعتبر من الدول المصدرة الرئيسية للبنان والسلع اليابانية تأخذ حيزًا هامًا من السوق اللبنانية، أكد ضرورة تسهيل دخول المنتجات اللبنانية التي تتمتع بجودة عالية الى اليابان.



كما أكد، خلال استقباله سفير اليابان ماسايوكي ماغوشي، في زيارة تعارفية، أهمية توسيع إطار التعاون لمجالات أخرى ومنها نقل التكنولوجيا من اليابان والدخول الشركات اليابانية في مشاريع تطوير البنية التحتية في لبنان، وكذلك إقامة تحالفات بين الشركات اللبنانية واليابانية للدخول في مشاريع إعادة إعمار سوريا.



أما السفير ماغوشي فشكر شقير على إهتمامه بتنمية العلاقات الثنائية، منوهًا بدينامية القطاع الخاص اللبناني والإمكانات التي يتمتع بها في الداخل والخارج.



وأبدى السفير ماغوشي اهتمامه بإقتراحات شقير، ومبدياً استعداده للقيام بكل ما يلزم من ضمن الإمكانات المتاحة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتنمية العلقات الإقتصادية الثنائية.



ووجه السفير اليابانيّ دعوة للوزير شقير للمشاركة في المعرض الدولي "GREEN x Expo 2027" الذي سيقام في مدينة يوكوهاما في اليابان، على أن تقوم غرفة بيروت وجبل لبنان بتنظيم الجناح اللبناني في المعرض.