رعد بعد لقائه سلام: حريصون على التفاهم الدائم وهذه أولوياتنا

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، حرص حزب الله على التفاهم الدائم والتوافق مع رئيس الحكومة نواف سلام ومع مكونات البلد كلها.



واعتبر رعد بعد لقائه سلام أن العدو لا ينفذ ما تم الاتفاق عليه وأن لبنان أدى كل ما عليه.



وشدد على أن الأولوية هي لانهاء الاحتلال واعادة الاسرى ووقف الاعتداءات والاغتيالات الموصوفة والشروع في اعادة الاعمار.



ولفت الى أنه تم في خلال اللقاء، معالجة مواضيع لم يكن متوقعا معالجتها وهي تتعلق بالإصلاحات.



وقال: "مصلحة بلدنا فوق كل مصلحة ونحن نفكر بها بغض النظر عن كل ما يُحكى من تحريض".



وأضاف: "لا نبني مواقفنا على عواطف وافكار مسبقة وانما نحاكم الاداء الصادر عن كل مسؤول ولا نضمر الا الخير والتباين في الرأي لا يفسد في الود قضية".



