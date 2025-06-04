لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان إدماجهم... وزيرة التربية تعلن بدء التحضير لانتخاب الهيئة الوطنية

حرصًا على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان إدماجهم الكامل في الحياة العامة، واستنادًا إلى الدور الأساسي للهيئة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع السياسات والاستراتيجيات ومتابعة تنفيذ التشريعات والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان هذه الحقوق، أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية عن بدء التحضير لانتخاب الهيئة الوطنية، داعيةً إلى مشاركة واسعة وواعية في هذا الاستحقاق، ترشيحًا واقتراعًا.



‏وسيعلن لاحقًا عن موعد ومكان الانتخابات، إلى جانب فتح باب الترشيحات وكل ما يتعلق بالإجراءات التنظيمية المرتبطة بها.