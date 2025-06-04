الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلسلة لقاءات لجابر وبحث في الموضوعات العامة

أخبار لبنان
2025-06-04 | 10:10
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلسلة لقاءات لجابر وبحث في الموضوعات العامة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
سلسلة لقاءات لجابر وبحث في الموضوعات العامة

تابع وزير المالية ياسين جابر، فور عودته من القاهرة، التحضيرات الجارية لإجتماع الجانب اللبنانيّ برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام مع بعثة صندوق النقد الدوليّ صباح غدٍ في السراي الحكوميّ.

كما تابع موضوعي مكافحة التهريب وتعزيز الايرادات عبر المرافىء البحرية والبرية وتسهيل حركة انسياب المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي استعداداً لفصل الصيف وقدوم المصطافين ولتسهيل حركة المسافرين والقادمين بشكل دائم.

ففي موضوع التحضير لاجتماع السراي الحكوميّ صباح غدٍ مع بعثة صندوق النقد الدوليّ إلتقى الوزير جابر رئيس البعثة أرنستو ريغو، لاستعراض محصلة الجوجلة، التي تكونت إلى الآن حول التصور الأوليّ بعد أكثر من أسبوع من الاجتماعات المكثفة في وزارة المالية ومع أكثر من مرجعية سياسية ومصرفية وهيئات اقتصادية وقد تم وضع الخطوات العريضة للاجتماع الموسع المزمع عقده غد.

أما فيما خص موضوعي المرافىء والمطار فقد عقد الوزير جابر اجتماعي عمل مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني حضرهما كل من رئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي والأعضاء غراسيا قزي ووسام الغوش وفريقي عمل من وزارتي المالية والأشغال.
 
جرى عرض للخطوات العملية التي سيتم اتباعها في عملية تركيب معدات السكانر وطرق عملها وتم الاستماع الى عرض للضوابط التي تحكم عمل هذه المعدات من قبل خبراء من الشركة الفرنسية المشغلة لمرفأي بيروت وطرابلس CMA، وتم وضع الاطار العملي لكل ما يحكم الغاية منها وفق القواعد القانونية والعملية العلمية والتقنية التي تمنع كل اشكال التهريب وتعزز بالتالي ايرادات الدولة.

أما في ما خص تسهيل حركة انسياب المسافرين والقادمين من والى لبنان فقد استعرض الوزيران مع ادارة الجمارك للمستلزمات التي رسمتها الادارة، لتسهيل الحركة وتسريعها مع حفظ الضوابط التي تحكم متطلبات الحد من حصول أي ازدحام في حالات ارتفاع منسوب اعداد الوافدين والمغادرين مع ازدياد عدد الرحلات اليومية، وتضبط في الوقت نفسه اي محاولة تهريب.

واتفق على أن تتولى ادارة الطيران المدنيّ ووزارة الاشغال القيام بتنفيذ هذه المستلزمات والتي تقضي باستحداث المزيد من النوافذ للعناصر الجمركية ونقاط التفتيش، على أن تعمد ادارة الجمارك إلى زيادة عديد السلك الجمركيّ الذي سيتولى ادارة عملية تسيير أمور المسافرين.

ومساءً استقبل جابر سفير الولايات المتحدة السابق لدى لبنان ديفيد هيل وتناول البحث الأوضاع العامة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لقاءات

لجابر

الموضوعات

العامة

LBCI التالي
وزيرة السياحة لـ"الأنباء" الكويتية: حجوزات الصيف واعدة!
العثور على شاب مغمى عليه داخل محطة انتظار الركاب في البترون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-30

سلسلة لقاءات لوزير العدل في فرنسا

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-13

سلسلة لقاءات للرئيس عون...

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-09

سلسلة لقاءات للرئيس سلام... بحث في خطة التعافي

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-22

سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين...

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة

LBCI
أخبار لبنان
13:43

أباجنارا قائدًا لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مشروعٍ يُقامُ في الشواكير المحاذية لمحمية شاطئ صور... تهديدات بيئية وتنديد به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ملف السجناء السوريين في لبنان... بين الوعود والجمود

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2025-05-16

صلة غير متوقعة تربط سرطان الرئة بالأظافر... إليكم ما اكتشفه الخبراء

LBCI
أخبار دولية
2025-05-05

إيران تتهم نتانياهو بالسعي لجر الولايات المتحدة إلى "كارثة" في الشرق الأوسط

LBCI
آخر الأخبار
12:07

وزير الداخلية السوريّ أنس الخطاب: ‏8 ملايين مواطن سوريّ كانوا على قوائم المطلوبين لفروع أمن النظام السابق وقمنا بإزالة 5 ملايين من هذه القوائم حتى الآن

LBCI
أخبار لبنان
12:27

المكتب الإعلامي لوزير العدل: إخلاء مبنى ملاصق لقصر عدل بعبدا بطلب من نصار

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مشروعٍ يُقامُ في الشواكير المحاذية لمحمية شاطئ صور... تهديدات بيئية وتنديد به

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ملف السجناء السوريين في لبنان... بين الوعود والجمود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

بعد قرار رفع أسعار المحروقات… هكذا ستتأثر الأسعار في الأسواق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

اسرائيل تعيد ترتيب مهام وحداتها العسكرية على الحدود مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

صواريخ من سوريا إلى الجولان... أولي البأس وكتائب الضيف يتبنيان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

حمية مستشار رئاسي مطمئنٌ لحزب الله

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 4-6-2025

LBCI
أخبار لبنان
12:22

حطيط في رسالة عن انفجار المرفأ: أنتم في موقع الأب لكل اللبنانيين ونضع مظلوميتنا بين يديكم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:20

"عليّ استيعاب الأمر وأحتاج إلى عناق"... نجمة شهيرة تعلن إصابتها بسرطان الثدي

LBCI
أخبار لبنان
05:15

الدفاع المدني يعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل محطة المحروقات... وهذه حصيلة الإصابات

LBCI
أخبار لبنان
08:36

قوى الأمن الداخليّ لقاصدي المطار: التنبه والحضور قبل وقت كافٍ من موعد سفركم

LBCI
صحف اليوم
23:47

المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا تعود تدريجياً إلى العمل... وهذا ما قاله مصدر في الأمن العام لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
اسرار
23:51

أسرار الصحف 4-6-2025

LBCI
حال الطقس
01:53

طقس حار أواخر الأسبوع... إليكم التفاصيل

LBCI
صحف اليوم
23:06

وزيرة السياحة لـ"الأنباء" الكويتية: حجوزات الصيف واعدة!

LBCI
خبر عاجل
02:39

وزير الخارجية الإيراني: سررتُ بالعودة إلى بيروت وهدفنا فتح صفحة جديدة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More