الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كريستال
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
22
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلسلة لقاءات لجابر وبحث في الموضوعات العامة
أخبار لبنان
2025-06-04 | 10:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
سلسلة لقاءات لجابر وبحث في الموضوعات العامة
تابع وزير المالية ياسين جابر، فور عودته من القاهرة، التحضيرات الجارية لإجتماع الجانب اللبنانيّ برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام مع بعثة صندوق النقد الدوليّ صباح غدٍ في السراي الحكوميّ.
كما تابع موضوعي مكافحة التهريب وتعزيز الايرادات عبر المرافىء البحرية والبرية وتسهيل حركة انسياب المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي استعداداً لفصل الصيف وقدوم المصطافين ولتسهيل حركة المسافرين والقادمين بشكل دائم.
ففي موضوع التحضير لاجتماع السراي الحكوميّ صباح غدٍ مع بعثة صندوق النقد الدوليّ إلتقى الوزير جابر رئيس البعثة أرنستو ريغو، لاستعراض محصلة الجوجلة، التي تكونت إلى الآن حول التصور الأوليّ بعد أكثر من أسبوع من الاجتماعات المكثفة في وزارة المالية ومع أكثر من مرجعية سياسية ومصرفية وهيئات اقتصادية وقد تم وضع الخطوات العريضة للاجتماع الموسع المزمع عقده غد.
أما فيما خص موضوعي المرافىء والمطار فقد عقد الوزير جابر اجتماعي عمل مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني حضرهما كل من رئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي والأعضاء غراسيا قزي ووسام الغوش وفريقي عمل من وزارتي المالية والأشغال.
جرى عرض للخطوات العملية التي سيتم اتباعها في عملية تركيب معدات السكانر وطرق عملها وتم الاستماع الى عرض للضوابط التي تحكم عمل هذه المعدات من قبل خبراء من الشركة الفرنسية المشغلة لمرفأي بيروت وطرابلس CMA، وتم وضع الاطار العملي لكل ما يحكم الغاية منها وفق القواعد القانونية والعملية العلمية والتقنية التي تمنع كل اشكال التهريب وتعزز بالتالي ايرادات الدولة.
أما في ما خص تسهيل حركة انسياب المسافرين والقادمين من والى لبنان فقد استعرض الوزيران مع ادارة الجمارك للمستلزمات التي رسمتها الادارة، لتسهيل الحركة وتسريعها مع حفظ الضوابط التي تحكم متطلبات الحد من حصول أي ازدحام في حالات ارتفاع منسوب اعداد الوافدين والمغادرين مع ازدياد عدد الرحلات اليومية، وتضبط في الوقت نفسه اي محاولة تهريب.
واتفق على أن تتولى ادارة الطيران المدنيّ ووزارة الاشغال القيام بتنفيذ هذه المستلزمات والتي تقضي باستحداث المزيد من النوافذ للعناصر الجمركية ونقاط التفتيش، على أن تعمد ادارة الجمارك إلى زيادة عديد السلك الجمركيّ الذي سيتولى ادارة عملية تسيير أمور المسافرين.
ومساءً استقبل جابر سفير الولايات المتحدة السابق لدى لبنان ديفيد هيل وتناول البحث الأوضاع العامة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
لقاءات
لجابر
الموضوعات
العامة
التالي
وزيرة السياحة لـ"الأنباء" الكويتية: حجوزات الصيف واعدة!
العثور على شاب مغمى عليه داخل محطة انتظار الركاب في البترون
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-05-30
سلسلة لقاءات لوزير العدل في فرنسا
أخبار لبنان
2025-05-30
سلسلة لقاءات لوزير العدل في فرنسا
0
أخبار لبنان
2025-05-13
سلسلة لقاءات للرئيس عون...
أخبار لبنان
2025-05-13
سلسلة لقاءات للرئيس عون...
0
أخبار لبنان
2025-05-09
سلسلة لقاءات للرئيس سلام... بحث في خطة التعافي
أخبار لبنان
2025-05-09
سلسلة لقاءات للرئيس سلام... بحث في خطة التعافي
0
أخبار لبنان
2025-04-22
سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين...
أخبار لبنان
2025-04-22
سلسلة لقاءات للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين...
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة
0
أخبار لبنان
13:43
أباجنارا قائدًا لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان
أخبار لبنان
13:43
أباجنارا قائدًا لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشروعٍ يُقامُ في الشواكير المحاذية لمحمية شاطئ صور... تهديدات بيئية وتنديد به
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشروعٍ يُقامُ في الشواكير المحاذية لمحمية شاطئ صور... تهديدات بيئية وتنديد به
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ملف السجناء السوريين في لبنان... بين الوعود والجمود
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ملف السجناء السوريين في لبنان... بين الوعود والجمود
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-05-16
صلة غير متوقعة تربط سرطان الرئة بالأظافر... إليكم ما اكتشفه الخبراء
صحة وتغذية
2025-05-16
صلة غير متوقعة تربط سرطان الرئة بالأظافر... إليكم ما اكتشفه الخبراء
0
أخبار دولية
2025-05-05
إيران تتهم نتانياهو بالسعي لجر الولايات المتحدة إلى "كارثة" في الشرق الأوسط
أخبار دولية
2025-05-05
إيران تتهم نتانياهو بالسعي لجر الولايات المتحدة إلى "كارثة" في الشرق الأوسط
0
آخر الأخبار
12:07
وزير الداخلية السوريّ أنس الخطاب: 8 ملايين مواطن سوريّ كانوا على قوائم المطلوبين لفروع أمن النظام السابق وقمنا بإزالة 5 ملايين من هذه القوائم حتى الآن
آخر الأخبار
12:07
وزير الداخلية السوريّ أنس الخطاب: 8 ملايين مواطن سوريّ كانوا على قوائم المطلوبين لفروع أمن النظام السابق وقمنا بإزالة 5 ملايين من هذه القوائم حتى الآن
0
أخبار لبنان
12:27
المكتب الإعلامي لوزير العدل: إخلاء مبنى ملاصق لقصر عدل بعبدا بطلب من نصار
أخبار لبنان
12:27
المكتب الإعلامي لوزير العدل: إخلاء مبنى ملاصق لقصر عدل بعبدا بطلب من نصار
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة
تقارير نشرة الاخبار
13:43
الياس بعينو رئيسًا لاتحاد بلديات كسروان الفتوح بعد معركة سياسية شرسة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشروعٍ يُقامُ في الشواكير المحاذية لمحمية شاطئ صور... تهديدات بيئية وتنديد به
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشروعٍ يُقامُ في الشواكير المحاذية لمحمية شاطئ صور... تهديدات بيئية وتنديد به
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ملف السجناء السوريين في لبنان... بين الوعود والجمود
تقارير نشرة الاخبار
13:36
ملف السجناء السوريين في لبنان... بين الوعود والجمود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد قرار رفع أسعار المحروقات… هكذا ستتأثر الأسعار في الأسواق
تقارير نشرة الاخبار
13:35
بعد قرار رفع أسعار المحروقات… هكذا ستتأثر الأسعار في الأسواق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اسرائيل تعيد ترتيب مهام وحداتها العسكرية على الحدود مع لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:32
اسرائيل تعيد ترتيب مهام وحداتها العسكرية على الحدود مع لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
صواريخ من سوريا إلى الجولان... أولي البأس وكتائب الضيف يتبنيان
تقارير نشرة الاخبار
13:31
صواريخ من سوريا إلى الجولان... أولي البأس وكتائب الضيف يتبنيان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
حمية مستشار رئاسي مطمئنٌ لحزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:30
حمية مستشار رئاسي مطمئنٌ لحزب الله
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 4-6-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:48
مقدمة النشرة المسائية 4-6-2025
0
أخبار لبنان
12:22
حطيط في رسالة عن انفجار المرفأ: أنتم في موقع الأب لكل اللبنانيين ونضع مظلوميتنا بين يديكم
أخبار لبنان
12:22
حطيط في رسالة عن انفجار المرفأ: أنتم في موقع الأب لكل اللبنانيين ونضع مظلوميتنا بين يديكم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:20
"عليّ استيعاب الأمر وأحتاج إلى عناق"... نجمة شهيرة تعلن إصابتها بسرطان الثدي
فنّ
04:20
"عليّ استيعاب الأمر وأحتاج إلى عناق"... نجمة شهيرة تعلن إصابتها بسرطان الثدي
2
أخبار لبنان
05:15
الدفاع المدني يعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل محطة المحروقات... وهذه حصيلة الإصابات
أخبار لبنان
05:15
الدفاع المدني يعلن السيطرة على الحريق الذي اندلع داخل محطة المحروقات... وهذه حصيلة الإصابات
3
أخبار لبنان
08:36
قوى الأمن الداخليّ لقاصدي المطار: التنبه والحضور قبل وقت كافٍ من موعد سفركم
أخبار لبنان
08:36
قوى الأمن الداخليّ لقاصدي المطار: التنبه والحضور قبل وقت كافٍ من موعد سفركم
4
صحف اليوم
23:47
المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا تعود تدريجياً إلى العمل... وهذا ما قاله مصدر في الأمن العام لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
23:47
المعابر الشرعية بين لبنان وسوريا تعود تدريجياً إلى العمل... وهذا ما قاله مصدر في الأمن العام لـ"الشرق الأوسط"
5
اسرار
23:51
أسرار الصحف 4-6-2025
اسرار
23:51
أسرار الصحف 4-6-2025
6
حال الطقس
01:53
طقس حار أواخر الأسبوع... إليكم التفاصيل
حال الطقس
01:53
طقس حار أواخر الأسبوع... إليكم التفاصيل
7
صحف اليوم
23:06
وزيرة السياحة لـ"الأنباء" الكويتية: حجوزات الصيف واعدة!
صحف اليوم
23:06
وزيرة السياحة لـ"الأنباء" الكويتية: حجوزات الصيف واعدة!
8
خبر عاجل
02:39
وزير الخارجية الإيراني: سررتُ بالعودة إلى بيروت وهدفنا فتح صفحة جديدة
خبر عاجل
02:39
وزير الخارجية الإيراني: سررتُ بالعودة إلى بيروت وهدفنا فتح صفحة جديدة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More