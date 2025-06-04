وزارة الاشغال: استكمال أعمال التعبيد والتزفيت على الطريق الدوليّ ضهر البيدر – شتورا – المصنع

تستكمل الفرق المختصة في وزارة الاشغال العامة والنقل أعمال التعبيد والتزفيت على الطريق الدوليّ (ضهر البيدر – شتورا – المصنع)، بعد توقفها خلال فصل الشتاء نظرًا للظروف المناخية، وفق ما أعلنت الوزارة.



وأشارت الى أنّ "الفرق الفنية أنجزت أعمال تزفيت وصيانة وسط وساحة شتورا، على أن تستمر الأشغال خلال الأيام المقبلة باتجاه منطقة المصنع، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتحسين انسيابية حركة السير على هذا المحور الحيوي الذي يربط العاصمة بيروت بالحدود الشرقية للبنان".