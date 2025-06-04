أهالي ضحايا الانفجار: لعدم السماح بفتح عقد استثنائيّ لمجلس النواب قبل تاريخ 13 حزيران

أعرب أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت عن خشيتهم من دعوة مجلس النواب لعقد استثنائيّ قبل ١٣ حزيران موعد الجلسة المحددة لاستجواب المدعى عليه غازي زعيتر أمام المحقق العدليّ، باعتبار أن ذلك قد يُستخدم كوسيلة لمنح الحصانة للنواب المدعى عليهم، ومنعهم من المثول أمام القاضي طارق البيطار في جريمة المرفأ.



وقال الأهالي: "بحيث تعتبر هذه الخطوة، إن تمّت، من باب عرقلة العدالة، وتُعيد فتح الجرح النازف الذي نحاول مداواته بالحقيقة والمحاسبة".



وحثوا جميع المعنيين، وفي مقدّمتهم الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعدم السماح بفتح عقد استثنائيّ لمجلس النواب قبل تاريخ 13 حزيران، ( موعد جلسة التحقيق مع المدعى عليه غازي زعيتر) .



واعتبروا أنّ هذه الخطوات القضائية الجريئة التي أطلقها القاضي طارق البيطار، بعد سنوات من العرقلة والتدخلات السياسية، هي انتصار للعدالة ولحقنا في معرفة الحقيقة الكاملة حول من أدخل المواد المتفجرة، من أهمل، من تستّر، ومن أعاق التحقيق.