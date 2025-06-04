خروقات إسرائيلية مستمرة... زورق في المياه الإقليمية اللبنانية

دخل زورق إسرائيليّ إلى المياه الإقليمية اللبنانية، وطوّق مركب صيد ثم سحبه في اتجاه المياه الاقليمية الفلسطينية.



والاعتداءات الاسرائيلية كانت طالت أمس الجنوب السوريّ أيضًا، في أكثر من منطقة، بعد الإعلان عن سقوط صاروخين مصدرهما سوريا، في الجولان المحتل.