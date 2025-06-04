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اجتماع طارئ لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري ناقش الرسوم على أسعار المحروقات
أخبار لبنان
2025-06-04 | 11:41
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اجتماع طارئ لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري ناقش الرسوم على أسعار المحروقات
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اجتماع طارئ لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري ناقش الرسوم على أسعار المحروقات
عقد اجتماع طارئ لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري في مقر الاتحاد العمالي العام.
وناقش الاجتماع الرسوم التي فرضت على أسعار المحروقات والمشتقات النفطية وتداعياتها، معلنا عن خطوات احتجاجية اضافية، ومحذرا من تصعيد.
اجتماع طارئ لاتحادات ونقابات قطاع النقل البري
أخبار لبنان
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