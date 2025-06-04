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وزارة الصحة دعت الى التقدم لمناقصة شراء معدات وتجهيزات طبية متخصصة للمستشفيات الحكومية
أخبار لبنان
2025-06-04 | 12:16
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وزارة الصحة دعت الى التقدم لمناقصة شراء معدات وتجهيزات طبية متخصصة للمستشفيات الحكومية
اعلنت وزارة الصحة فتح باب التقدم لمناقصة عامة لشراء مجموعة متكاملة من المعدات والتجهيزات الطبية المتخصصة لتجهيز وحدات العناية المركزة للأطفال (PICU)، ووحدات العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU)، وأجهزة التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني (PET Scan)، وأجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) في عدد من المستشفيات الحكومية في مختلف المناطق اللبنانية.
وتأتي هذه المناقصة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتعزيز قدرات المستشفيات الحكومية لتلبية الاحتياجات الطبية المتزايدة، وذلك بتمويل من قرض البنك الدولي".
ودعت الوزارة "جميع الشركات والمؤسسات المتخصصة وذات الخبرة في توريد وتركيب وصيانة هذه الأنواع من المعدات والتجهيزات الطبية إلى الاطلاع على تفاصيل المناقصة وشروطها والمواصفات الفنية المطلوبة، وتقديم عروضهم وفقاً للأصول والإجراءات المحددة.
ويمكن للمهتمين الحصول على وثائق المناقصة إلكترونياً عبر الرابطين التاليين على الموقع الرسمي لوزارة الصحة العامة":
*مناقصة MRI & PET SCAN:*
https://www.moph.gov.lb/en/Pages/7/79110
/
*مناقصة المعدات الطبية للعناية بحديثي الولادة والاطفال: PICU وNICU*
https://www.moph.gov.lb/en/Pages/7/79115
/
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