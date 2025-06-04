المكتب الإعلامي لوزير العدل: إخلاء مبنى ملاصق لقصر عدل بعبدا بطلب من نصار

أوضح المكتب الإعلامي لوزير العدل بأن الوزير عادل نصار طلب من الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان القاضية ميرنا بيضا، إخلاء المبنى الملاصق لقصر العدل في بعبدا والتابع له.ولفت المكتب في بيان، الى أن المبنى يضم دوائر التنفيذ والسجل التجاري، والى أنه تم وإقفاله موقتا ريثما يتم تأمين مبنى بديل، وذلك بناء على تقرير وزارة الأشغال العامة والنقل، الذي خلص الى أن وضع المبنى غير آمن من الناحية الإنشائية بسبب التشققات والتصدعات البنيوية، مما يشكل خطرا على سلامة القضاة والموظفين والمواطنين، فاقتضى التوضيح".