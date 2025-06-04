حطيط في رسالة عن انفجار المرفأ: أنتم في موقع الأب لكل اللبنانيين ونضع مظلوميتنا بين يديكم

نفّذ تجمع "أهالي شهداء و جرحى و متضرري إنفجار مرفأ بيروت" وقفته الشهرية الـ58 أمام بوابة الشهداء رقم 3 للمرفأ.وقال رئيسه إبراهيم حطيط: "نسمع الكثير من التسريبات التي تشعرنا بالخوف و القلق من لفلفة الملف و طمس قضيتنا خصوصًا بعد التسوية الاخيرة التي أعادت التعاون بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدليّ والتي نعلم كل خفاياها وكواليسها و يزداد خوفنا أكثر من محاولة تهريب المحقق العدلي لقرار ظني ناقص نوقن ضعف متنه و بنائه".وأعلن استعدادهم لتفصيلها معكم أو مع من تنتدبون كي لا يعود الملف لنقطة البداية "وهذا أمر يستفزنا بقوة و يجعلنا غير أبهين كأولياء دم سفك ظلمًا و عدوانا بحياتنا و بسلامتنا الشخصية من خلال تحركات قاسية و غاضبة قد تجعلنا في مواجهة القوى الأمنية التي سبق وإعتدت علينا في أكثر من مناسبة فهل ترضون لعهدكم الكريم أن يسجل فيه مثل هذا الأمر ونحن المظلومين الموجوعين المتألمين الحاملين لجراح تهد الجبال".وتوجّه إلى رئيس الجمهورية بالقول: "انتم اليوم في موقع الأب لكل اللبنانيين. نضع مظلوميتنا بين يديكم و نتوجه لكم بلغة العقل و الحرص على سلامة أهالي شهداءنا لثقتنا بكم و بوطنيتكم فنكابر على جراحنا و اوجاعنا لنقول لفخامتكم : كن حكما في هذه القضية بما عرفناه عنكم من حكمة و شجاعة و وطنية و التسامح فالقضاء المهترئ بالسياسة و المريض بالتسييس ليس قضاء و هو بحاجة لمعالجة و تصويب و تصحيح ليكون القانون و الدستور دون غيرهما ميزانا له ولاحكامه".